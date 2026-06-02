Πατησίων: Προφυλακιστέος ο 30χρονος που κατηγρείται για συμμετοχή στην ένοπλη ληστεία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων, από την οποία τραυματίστηκε ένας 39χρονος υπάλληλος. Αντίθετα, οι δύο συγκατηγορούμενοί του αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, στους δύο κατηγορούμενους αλβανικής καταγωγής επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Κατά πληροφορίες, ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον εργαζόμενο του καταστήματος, υποστηρίζοντας πως δράστης των πυροβολισμών ήταν ένα τέταρτο άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση και παραμένει ασύλληπτο.

