Στο ταραγμένο μυαλό της Μέριλιν Μονρό: 100 χρόνια από τη γέννησή της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ

Snapshot Η Μέριλιν Μονρό είχε βαθιές ψυχικές δυσκολίες, επηρεμένες από την οικογενειακή ιστο ψυχικών ασθενειών και την παιδική της κακοποίηση.

Εξαρτήθηκε από ναρκωτικά και υπνωτικά χάπια ως μέσο ανακούφισης από την ψυχολογική της δυσφορία και τον πόνο.

Υποβλήθηκε σε ψυχανάλυση από σημαντικούς ψυχαναλυτές, μεταξύ αυτών και την Άννα Φρόιντ, που διέγνωσαν συναισθηματική αστάθεια και πιθανή διπολική διαταραχή.

Πέθανε το 1962 από υπερβολική δόση φαρμάκων, με πιθανή αιτία αυτοκτονία, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα και εθισμό.

Η κληρονομιά της περιλαμβάνει την υποστήριξη της ψυχικής υγείας στον καλλιτεχνικό χώρο, με τη δημιουργία προγράμματος ψυχικής υγείας στο νοσοκομείο Mount Sinai, τιμώντας τη μνήμη της. Snapshot powered by AI

Xθες (1/6) συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρό , μια επέτειος που τιμήθηκε μεταξύ άλλων με μια μεγάλη έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων, μια σειρά ταινιών, αλλά και την έκδοση μιας σειράς βιβλίων μεταξύ των οποίων και το " I Wanna Be Loved By You - Marilyn Monroe, A Life in 100 Takes" του Άντριου Γουίλσον.

Μία από αυτές τις 100 «λήψεις» – στιγμιότυπα από τη ζωή της σούπερ σταρ – είναι μια πτυχή της βιογραφίας της που συχνά παραβλέπεται: η υποστήριξή της σε όσους, όπως και η ίδια, υπέφεραν από προβλήματα ψυχικής υγείας .Τώρα, αυτή η άγνωστη μέχρι σήμερα κληρονομιά τιμάται με την έναρξη του Προγράμματος Ψυχικής Υγείας της Μέριλιν Μονρό για τις Τέχνες στο νοσοκομείο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη .

«Η Μέριλιν Μονρό παραμένει μια από τις πιο αναγνωρισμένες, αλλά και παρεξηγημένες προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία», λέει η Λόρι Χολ, η οποία έχει δωρίσει 100.000 δολάρια στην πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην παροχή στήριξης σε όσους ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες και αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε πολύ τη Μέριλιν. «Η φήμη είναι ένα ιδιότροπο φαγητό» είπε η Μονρό στην τελευταία συνέντευξη, την οποία έδωσε στο περιοδικό Life . «Είναι σαν το χαβιάρι. Το λίγο είναι νόστιμο, αν το τρως όμως κάθε μέρα είναι υπερβολικό. Δεν είναι κάτι στο οποίο βασίζομαι», είπε, αναλογιζόμενη την ιδιότητά της ως παγκόσμιας σταρ και την προοπτική ενός μέλλοντος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ενδιαφέρον της Μέριλιν για το ζήτημα της ψυχικής υγείας ήταν βαθιά προσωπικό. Ο παππούς από την πλευρά της μητέρας, Ότις, έπασχε από γενική πάρεση, μια πάθηση που προκαλείται από νευροσύφιλη και πέθανε σε ίδρυμα σε ηλικία 43 ετών το 1909. Η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας, Ντέλα, έπασχε από «μανιοκαταθλιπτική ψύχωση», μια σοβαρή πάθηση που την έκανε να προσπαθήσει να πνίξει τη Μέριλιν ως μωρό που ήταν τότε γνωστή ως Νόρμα Τζιν, στην κούνια της. Μετά από αυτό, η Ντέλα φυλακίστηκε και πέθανε σε κρατικό νοσοκομείο στην Καλιφόρνια το 1927. Η κόρη του Ότις και της Ντέλα, Γκλάντις - η μητέρα της Μέριλιν - εμφάνισε επίσης σημάδια ψυχικής ασθένειας. Διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και μόλις 12 ημέρες μετά τον τοκετό της, τον Ιούνιο του 1926, έδωσε την νόθα κόρη της σε ανάδοχη οικογένεια.

«Για πολύ καιρό φοβόμουν ότι θα κατέληγα στο τρελοκομείο»

Για χρόνια, η Μέριλιν πίστευε ότι είχε κληρονομήσει την ψυχική ασθένεια, πιστεύοντας ότι η γενεαλογική της γραμμή ήταν καταραμένη. «Για πολύ καιρό φοβόμουν ότι θα ανακάλυπτα ότι ήμουν σαν τη μητέρα μου και θα κατέληγα στο τρελοκομείο», είπε. «Αναρωτιέμαι όταν καταρρέω αν δεν είμαι αρκετά δυνατή - σαν αυτήν». Στην ηλικία των οκτώ ετών, όταν η Νόρμα Τζιν ζούσε με μία από τις ανάδοχες οικογένειες της, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν άνδρα που έμενε στο ίδιο σπίτι.

«Όταν με αγκάλιασε, κλώτσησα και πάλεψα όσο πιο δυνατά μπορούσα, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω κανέναν ήχο», έγραψε στα απομνημονεύματά της. «Ήταν πιο δυνατός από εμένα και δεν με άφηνε να φύγω. Μου ψιθύριζε συνέχεια να είμαι καλό κορίτσι». Οι ειδικοί που μελέτησαν την υπόθεση της Μονρό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε σαφής σύνδεση μεταξύ της εμπειρίας σεξουαλικής κακοποίησης της νεαρής κοπέλας και των μελλοντικών συναισθηματικών δυσκολιών της.

«Το αποτέλεσμα είναι ένα παιδί στο σώμα μιας γυναίκας», παρατήρησαν η Πάμαλα Κλάιν και Ζουζάνα Άντλερ σε ένα άρθρο του 1986, «απεικονίζοντας μια ορισμένη αθωότητα, καθώς χρειάζεται να παίξει τον ρόλο της σαγηνεύτριας στη μακρά και επώδυνη διαδικασία της προσπάθειας να αποδεχτεί την κακοποίησή της και την αντίληψή της για τους άνδρες». Μία άλλη συνέπεια του τραύματος που βίωσε στα πρώτα της χρόνι της ήταν η αυξανόμενη εξάρτηση της Μέριλιν από τα ναρκωτικά.

Αν και φαίνεται ότι αρχικά στράφηκε σε παυσίπονα και υπνωτικά χάπια ως τρόπο αντιμετώπισης της ενδομητρίωσης, η γοητεία των φαρμάκων μείωσε επίσης την ψυχολογική της δυσφορία. Στις συνέπειες των τριών γάμων της (με τον έφηβο αγαπημένο της Τζιμ Ντόχερτι, τον αστέρα του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο και τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ) και των πολυάριθμων εξωσυζυγικών σχέσεων, η Μέριλιν στράφηκε σε συνταγογραφούμενα φάρμακα για να ανακουφίσει τον πόνο της.

Σε μια αδημοσίευτη επιστολή, ο τελευταίος ψυχαναλυτής της Μέριλιν, ο θεραπευτής Δρ. Ραλφ Γκρίνσον με έδρα το Λος Άντζελες, έγραψε ότι η εξάρτησή της από τα υπνωτικά χάπια «ήταν ο τρόπος της να ξεφύγει από τις δυστυχίες της ζωής». Στην ίδια επιστολή, την οποία έγραψε ο Δρ. Γκρίνσον μετά τον θάνατο της Μέριλιν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η Μέριλιν ήταν ένα πηγάδι χωρίς πάτο: κανείς δεν μπορούσε να την γεμίσει, με όλες τις βαθιές τρύπες που της είχε αφήσει η έλλειψη οικογένειας».

Η Μέριλιν έψαχνε πάντα έναν τρόπο να κατανοήσει την πηγή των προβλημάτων της. Υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε ψυχανάλυση το 1951 και την ενθάρρυνε να την πάρει στα σοβαρά ο καθηγητής υποκριτικής της στη Νέα Υόρκη και υποστηρικτής της τεχνικής «η Μέθοδος», Λι Στράσμπεργκ. Το καλοκαίρι του 1956, όταν η Μέριλιν βρισκόταν στην Αγγλία για τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Πρίγκιπας και το Σόουγκερλ», υποβλήθηκε σε μια εβδομάδα θεραπείας με την Άννα Φρόιντ, την κόρη του Σίγκμουντ Φρόιντ, στο σπίτι της στο Χάμπστεντ, στο βόρειο Λονδίνο, το οποίο σήμερα στεγάζει το Μουσείο Φρόιντ.

Είπε στην Άννα Φρόιντ ότι είχε διαβάσει για πρώτη φορά το κλασικό έργο του Φρόιντ «Η Ερμηνεία των Ονείρων» όταν ήταν 21 ετών. Μετά τις συνεδρίες, η Άννα Φρόιντ διέγνωσε στη Μέριλιν «συναισθηματική αστάθεια, υπερβολική παρορμητικότητα... τάση για κατάθλιψη σε περίπτωση απόρριψης, [και] παράνοια με στοιχεία σχιζοφρένειας». Ένας άλλος από τους γιατρούς της πίστευε ότι η σταρ έπασχε από διπολική διαταραχή.

Από το 1960, η Μέριλιν άρχισε να βλέπει τον Δρ. Γκρίνσον, συχνά για καθημερινές συνεδρίες. Αλλά όταν δεν ανταποκρινόταν στην παραδοσιακή ανάλυση - 50 λεπτά στον καναπέ και θεραπεία, η οποία περιελάμβανε αυστηρά όρια - ο γιατρός δοκίμασε μια πιο αντισυμβατική προσέγγιση. Μετά τις συνεδρίες στο σπίτι του, ενθάρρυνε τη Μέριλιν να κοινωνικοποιηθεί με τη σύζυγό του και τα δύο ενήλικα παιδιά του. «Η Μέριλιν έψαχνε πάντα για μια οικογένεια», είπε ο εκπρόσωπός της, Πατ Νιούκομπ.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1961, σύμφωνα με τον Δρ. Γκρίνσον, η Μέριλιν εμφάνιζε όλα τα σημάδια ενός «οριακά παρανοϊκού εθισμού». Ανησυχούσε τόσο πολύ για την ψυχική της κατάσταση - μιλούσε για την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο, ακόμη και για την αυτοκτονία της - με αποτέλεσμα ένα διάστημα να την προσέχουν νοσοκόμες στο διαμέρισμά της μέρα νύχτα. Η Μέριλιν είχε εθιστεί σε ναρκωτικά. Τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής της, της συνταγογραφήθηκαν 830 μονάδες φαρμάκων, αρκετές για να σκοτώσουν κάποιον αρκετές φορές.

«Δεν μπορούσα να νικήσω τις καταστροφικές δυνάμεις μέσα της»

Στις 4 Αυγούστου του 1962, η Μέριλιν πέθανε από υπερβολική δόση Νεμπουτάλης και ένυδρης χλωράλης. Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι ήταν πιθανή αυτοκτονία, αλλά πολλοί άλλοι πιστεύουν ότι επρόκειτο για τυχαίο θάνατο. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι δολοφονήθηκε. Ήταν 36 ετών. «Δεν μπορούσα να νικήσω όλες τις καταστροφικές δυνάμεις που είχαν αναδυθεί μέσα της από τις τρομερές εμπειρίες της προηγούμενης ζωής της, ακόμη και της τωρινής της ζωής», έγραψε ο Δρ Γκρίνσον στην Άννα Φρόιντ.

Μετά τον θάνατο της Μονρό, πριν από 60 και πλέον χρόνια, έχουμε μάθει πολλά τόσο για την ψυχική ασθένει όσο και για τον τρόπο που μιλάμε γι' αυτήν. Ενώ εργαζόταν εντός των ορίων του συστήματος των στούντιο - ενός συστήματος που προσπαθούσε να ελέγξει κάθε πτυχή της ζωής ενός σταρ - μιλούσε ανοιχτά για «άβολα» ζητήματα όπως η ψυχική υγεία και το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία .

Η Μέριλιν Μονρόε Associated Press

Το 1959, η Μονρό είχε ζητήσει από τον δικηγόρο της να διερευνήσει οργανισμούς «που παρείχαν ψυχιατρική βοήθεια σε παιδιά», καθώς σκεφτόταν να ιδρύσει το δικό της ίδρυμα. Αν και η κληρονομιά - η οποία πιθανότατα είχε περιέλθει στο Ίδρυμα Άννα Φρόιντ στη Νέα Υόρκη - δεν εκπληρώθηκε ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Μέριλιν άφησε το ένα τέταρτο της περιουσίας της στην ψυχαναλύτριά της από τη Νέα Υόρκη, Δρ. Μαριάν Κρις, η οποία με τη σειρά της άφησε αυτό το μερίδιο στο Κέντρο Ψυχαναλυτικής Μελέτης και Θεραπείας Παιδιών Άννα Φρόιντ στο Λονδίνο.

«Παρά τους υποστηρικτές της άποψης ότι η Μονρό είναι μια χαζή ξανθιά ή μια ασήμαντη ηθοποιός του Χόλιγουντ, πρέπει να βλέπουμε τη Μονρόε ως μια απίστευτα μοντέρνα – και σιωπηλά ανατρεπτική – φιγούρα. Έτσι, καθώς θυμόμαστε τη Μέριλιν για το υποκριτικό της ταλέντο και τη λαμπερή ομορφιά της, είναι επίσης καιρός να αναγνωρίσουμε και αυτή τη σημαντική κληρονομιά. Όπως λέει η Λόρι Χολ, προστάτιδα του Προγράμματος Ψυχικής Υγείας για τις Τέχνες της Μέριλιν Μονρόε, "Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο για να γιορτάσουμε τα 100ά γενέθλιά της" από το να εκπληρώσουμε αυτή την ευχή».

