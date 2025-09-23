Μέριλιν Μονρό: Ο επεισοδιακός γάμος με τον Ντι Μάτζιο και η «αντισυμβατική» βέρα που έγινε σύμβολο

Η Μέριλιν Μονρό εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης. Η ζωή της —γεμάτη λάμψη, μυστήριο και δημόσια έκθεση— συνεχίζει να μαγνητίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Από τις αξέχαστες κινηματογραφικές της εμφανίσεις μέχρι τις θυελλώδεις σχέσεις της, κάθε πτυχή της ύπαρξής της παραμένει αντικείμενο θαυμασμού και μελέτης. Το ίδιο ισχύει και για τα κοσμήματα που φόρεσε, με κορυφαίο παράδειγμα το διάσημο δαχτυλίδι αρραβώνων που της χάρισε ο θρύλος του μπέιζμπολ, Τζο Ντι Μάτζιο.

Αν και ο Ντι Μάτζιο της έκανε πρόταση χωρίς δαχτυλίδι, όταν το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο το 1954, της πέρασε στο χέρι ένα δαχτυλίδι-σύμβολο: μια διαμαντένια βέρα από πλατίνα, διακοσμημένη με 36 διαμάντια κοπής μπαγκέτας. Σε μια εποχή όπου τα εντυπωσιακά μονόπετρα ήταν η κυρίαρχη τάση, η επιλογή αυτή θεωρήθηκε αντισυμβατική – αλλά απόλυτα ταιριαστή με το διαχρονικό στυλ της Μονρό.

Το συγκεκριμένο δαχτυλίδι απέκτησε μυθικές διαστάσεις και το 1999 πουλήθηκε σε δημοπρασία για πάνω από 750.000 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία.

Η ακριβής ημερομηνία που η Μονρό έλαβε το δαχτυλίδι παραμένει ασαφής. Ο συλλέκτης Σκοτ Φόρτνερ υποστηρίζει ότι η ηθοποιός φορούσε ένα προσωρινό δαχτυλίδι την ημέρα του γάμου και ότι το επώνυμο κόσμημα της δόθηκε αργότερα – μια εκδοχή που φαίνεται να υιοθετεί και ο οίκος Christie’s, αν και δεν υπάρχει επίσημη τεκμηρίωση.

Ο γάμος της Μονρό και του Ντι Μάτζιο διήρκεσε μόλις εννέα μήνες, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 1954. Ωστόσο, το δαχτυλίδι αυτό –αν και προσφέρθηκε μετά τον γάμο– συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει μελλοντικές νύφες με τη διακριτική του πολυτέλεια και τη συναισθηματική του φόρτιση.

Μέριλιν Μονρό και Τζο Ντι Μάτζιο / AP

Ένα διαχρονικό κόσμημα που «έσπασε ταμεία»

Στην καταχώριση της δημοπρασίας του 1999, το δαχτυλίδι της Μέριλιν Μονρό περιγράφεται ως βέρα από πλατίνα, διακοσμημένη με 35 από τα αρχικά 36 διαμάντια κοπής μπαγκέτας. Το σχέδιο χαρακτηρίζεται απλό, σχεδόν λιτό — μια έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς την αγάπη της ηθοποιού για εντυπωσιακά, «θεατρικά» κοσμήματα τόσο στην οθόνη όσο και στην προσωπική της ζωή.

Ωστόσο, η σταρ του «Gentlemen Prefer Blondes» δεν ήταν η μόνη που προτιμούσε τέτοιου είδους βέρες. Σύμφωνα με το περιοδικό Glamour, η Όντρεϊ Χέπμπορν είχε λάβει τρεις βέρες από τον πρώτο της σύζυγο, Μελ Φερέρ – η μία εκ των οποίων διέθετε διαμάντια κοπής μπαγκέτας, όπως και της Μονρό. Αντίστοιχα, η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας δέχθηκε το 2003 μια βέρα με 16 διαμάντια ως δαχτυλίδι αρραβώνων από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄. Ακόμα και η Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι είχε λάβει ένα παρόμοιο δαχτυλίδι από τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ.

Το δαχτυλίδι της Μονρό πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s το 1999 για 772.500 δολάρια – ποσό πολύ υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 30.000 έως 50.000 δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα διαμάντια του έλειπε. Η ίδια δημοπρασία, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, περιλάμβανε και το θρυλικό φόρεμα Jean Louis που φορούσε η Μονρό όταν τραγούδησε «Happy Birthday» στον Πρόεδρο Κένεντι — το οποίο πουλήθηκε για 1.267.500 δολάρια, σύμφωνα με το Vanity Fair.

Μέριλιν Μονρό και Τζο Ντι Μάτζιο / AP

Το δαχτυλίδι επανεμφανίστηκε το 2011 σε δεύτερη δημοπρασία μέσω του πλέον ανενεργού οίκου Profiles In History. Σύμφωνα με το site του συλλέκτη Σκοτ Φόρτνερ, αυτή τη φορά πωλήθηκε για 516.600 δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση του ζευγαριού να παντρευτεί ελήφθη την τελευταία στιγμή – και ο Ντι Μάτζιο έκανε την πρόταση χωρίς δαχτυλίδι.

Ένας γάμος «αστραπή» και ένα δαχτυλίδι-σύμβολο: Η σύντομη ένωση της Μέριλιν Μονρό και του Τζο ΝτιΜάτζιο

Ύστερα από δύο χρόνια σχέσης, η Μέριλιν Μονρό και ο Τζο ΝτιΜάτζιο αποφάσισαν να παντρευτούν — κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η πρόταση γάμου έγινε τόσο αυθόρμητα, ώστε ο διάσημος παίκτης του μπέιζμπολ δεν είχε δαχτυλίδι να προσφέρει στη σταρ μέχρι την ημέρα της τελετής.

Η Μονρό είχε δηλώσει σε δημοσιογράφο καθώς κατευθυνόταν προς το Δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο: «Γνώρισα τον Τζο πριν δύο χρόνια, σε ένα ραντεβού στα τυφλά στο Λος Άντζελες, και πριν λίγες μέρες αρχίσαμε να συζητάμε τον γάμο».

Παρότι η απόφαση φάνηκε αιφνιδιαστική, δεν ήταν εντελώς απροειδοποίητη. Όπως είχε εκμυστηρευτεί η Μονρό στον συγγραφέα Μπεν Χεχτ, ο οποίος έγραψε τη (μη ολοκληρωμένη) αυτοβιογραφία της «My Story»: «Μιλούσαμε με τον Τζο για γάμο εδώ και αρκετούς μήνες. Ξέραμε πως δεν θα ήταν εύκολος. Από την άλλη, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πάντα ως ένα ζευγάρι που ταξιδεύει πέρα-δώθε. Ίσως να άρχιζε να βλάπτει και τις καριέρες μας».

Μέριλιν Μονρό και Τζο Ντι Μάτζιο / AP

Το ζευγάρι προσπάθησε να παραπλανήσει τον Τύπο για να τελέσει τον γάμο μακριά από τα φλας, με ελάχιστους παρευρισκόμενους: τον φίλο του ΝτιΜάτζιο, Ρένο Μπαρσοκίνι, τον πρώην μάνατζέρ του, Λέφτι Ο’Ντουλ, και τη σύζυγο του τελευταίου. Ωστόσο, οι ρεπόρτερ δεν άργησαν να εντοπίσουν το σημείο της τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1954.

Όπως αναφέρει η PBS, η ίδια η Μονρό είχε αποκαλύψει τις λεπτομέρειες στον επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του στούντιο, Χάρι Μπραντ – γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως η «διαρροή» ήταν σκόπιμη.

Πάνω από 300 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο για να δουν από κοντά τους νεόνυμφους — και, φυσικά, το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Μονρό. Λίγο μετά την τελετή, το λαμπερό ζευγάρι επιβιβάστηκε σε μια Cadillac και αναχώρησε για τον μήνα του μέλιτος.

Όμως η ευτυχία δεν κράτησε πολύ. Η Μονρό έδωσε εντολή στον δικηγόρο της να καταθέσει αίτηση διαζυγίου στις 4 Οκτωβρίου 1954 — λιγότερο από εννέα μήνες μετά τον γάμο.

