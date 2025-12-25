Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train - «Αυτοί που σκότωσαν 57 αθώους»

Με μία ανάρτηση γεμάτη οργή απάντησε ο Νίκος Πλακιάς στην Hellenic Train, με αφορμή την εορταστική κάρτα που δημοσίευσε η εταιρεία για να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα στο κοινό.

«Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025», έγραψε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .Δηλαδή έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!», πρόσθεσε ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανηψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τον Μάρτιο του 2023.

