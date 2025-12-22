Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

Ο Παύλος Ασλανίδης εξαπέλυσε σφοδρές επικρίσεις κατά της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την ένταση που επικρατεί στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, λόγω της πρόθεσης δημιουργίας πολιτικού κόμματος και της διαχείρισης των εσόδων από τη μεγάλη συναυλία που διοργανώθηκε για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Σε συνέντευξή του στην Naftemporiki TV, το σχετικό απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025 στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο κ. Ασλανίδης τόνισε ότι η Μαρία Καρυστιανού «φούσκωσε τα μυαλά της» και δεν τήρησε τις συμφωνίες που είχαν γίνει.

Σε άλλο σημείο δήλωσε πως πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου αλλά και το ότι οι υπόλοιποι συγγενείς ασχολούνται με τις εκταφές των σορών των παιδιών τους και όχι με κόμματα και φορείς.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για τέτοιες πρωτοβουλίες. «Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τις τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα η φορείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

