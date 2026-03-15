Φόρμουλα 1: Ακύρωσε τα Γκραν Πρι σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία για τον Απρίλιο

Η Formula 1 επισημοποίησε την αναμενόμενη απόφαση της ακύρωσης των προγραμματισμένων αγώνων στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η απόφαση πάρθηκε μετά από εξονυχιστική αξιολόγηση των δεδομένων, με την ασφάλεια των ομάδων και των θεατών να μπαίνει σε πρώτη μοίρα. Παρά τις προσπάθειες να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις ή ημερομηνίες, το κενό στο καλεντάρι για τον Απρίλιο θα παραμείνει, αφού ξεκαθαρίστηκε πως δεν θα υπάρξουν αγώνες αντικατάστασης.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



Το παρασκήνιο της ακύρωσης

Ο Stefano Domenicali χαρακτήρισε την κίνηση αυτή αναγκαία, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τη FIA και τους τοπικούς διοργανωτές για την κατανόηση. Την ίδια ώρα, ο Mohammed Ben Sulayem τόνισε πως η ευθύνη της ομοσπονδίας απέναντι στην κοινότητα του σπορ υπερτερεί κάθε αγωνιστικού σχεδιασμού. Μαζί με την κορυφαία κατηγορία, επηρεάζονται άμεσα και τα πρωταθλήματα Formula 2, Formula 3 αλλά και το F1 ACADEMY, οι γύροι των οποίων ακυρώνονται επίσης για το συγκεκριμένο διάστημα.

Η στάση των διοργανωτών

Οι τοπικοί φορείς στο Bahrain International Circuit και η ηγεσία της SAMF στη Σαουδική Αραβία ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με την απόφαση, παρά την απογοήτευση των χιλιάδων οπαδών που περίμεναν τα μονοθέσια στην πίστα της Τζέντα και του Σακχίρ. Ο πρίγκιπας Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal σημείωσε ότι η συνεργασία με τη Formula 1 παραμένει στενή, ενώ ο Σεΐχης Salman bin Isa Al Khalifa ευχαρίστησε την αγωνιστική κοινότητα για τα μηνύματα στήριξης. Όλοι πλέον στρέφουν το βλέμμα στο πότε οι συνθήκες θα επιτρέψουν την επιστροφή των αγώνων στην περιοχή, καθώς οι δύο αυτοί προορισμοί θεωρούνται κομβικοί για το οικοσύστημα του πρωταθλήματος.