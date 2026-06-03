Καλαμάτα: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά - Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους

Τα παιδιά ενημέρωθηκαν για το θάνατο της μητέρας τους και βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καλαμάτα: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά - Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους
NIKITAS KOTSIARIS nik.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών ήταν καθαρ, αποκλείοντας τη χορήγηση ουσιών.
  • Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον θάνατο της μητέρας τους παρουσία συγγενών και βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση υπό ψυχολογική υποστήριξη.
  • Η αδερφή της 39χρονης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιμέλεια των παιδιών, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους με γνώμονα το συμφέρον τους.
  • Παραμένει αναπάντητο το πώς τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τη δολοφονία, με εκτιμήσεις να αναφέρουν πιθανή ανάπτυξη μηχανισμών άμυνας λόγω προηγούμενων οικογενειακών εντάσεων.
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Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις για τα παιδιά της 39χρονης που κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών υποβλήθησαν σε εξετάσεις αίματος και ούρων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου εξακολουθούν να παραμένουν υπό φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Star, «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση , ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα είναι καθαρά, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία, καθώς ενώ βρίσκονταν στο σπίτι που σημειώθηκε η άγρια δολοφονία της μητέρας τους, δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

Οι εξετάσεις κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς είχε δημιουργηθεί προβληματισμός από το γεγονός ότι κοιμόντουσαν όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι μετά το έγκλημα και δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση τα παιδιά

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν τα παιδιά τις τελευταίες ώρες, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου με εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον θάνατο της μητέρας τους παρουσία συγγενικών τους προσώπων και έκτοτε βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης και θλίψης.

«Ήταν σημαντικό να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. Αν αποδεικνυόταν ότι είχαν λάβει ηρεμιστικά, αυτό θα ενίσχυε το σενάριο ενός απόλυτα προσχεδιασμένου εγκλήματος», σχολίασε ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας για τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα ανήλικα.

Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους

Ωστόσο, παραμένει ακόμα αναπάντητο το ερώτημα πώς τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τη δολοφονία, παρά τη βία που ασκήθηκε στη μητέρα τους. Εκτιμάται ότι ενδεχομένως είχαν αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας λόγω προηγούμενων εντάσεων στο οικογενειακό περιβάλλον και θεωρείται δύσκολο να μην αντιλήφθηκαν τον θόρυβο που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Παράλληλα, ερωτήματα προκύπτουν για το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών και το πρόσωπο που θα αναλάβει την επιμέλειά τους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αδερφή της 39χρονης έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει ανατροφή τους, ωστόσο εξετάζονται όλες οι παράμετροι από τις αρμόδιες αρχές, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

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