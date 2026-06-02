Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

Ο 41χρονος δράστης της δολοφονίας της 39χρονης Σίλιας στην Καλαμάτα, κατακρεούργησε τη σύζυγό του, καταφέρνοντάς της περισσότερες από 40 μαχαιριές, όπως έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση.

Τα θανατηφόρα τραύματα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ήταν τρία, δύο στον θώρακα κι ένα στην πλάτη, όλα από την αριστερή πλευρά. Η γυναίκα φαίνεται ότι πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις για να σώσει τη ζωή της από τα χέρια του δολοφόνου, καθώς η σορός φέρει αρκετά τραύματα σε λαιμό, πρόσωπο και σαγόνι, καθώς επίσης και πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια.

Οι Αρχές, καλούνται να αποσαφηνίσουν και το γεγονός ότι στο αριστερό της χέρι, η 39χρονη γυναίκα έφερε τρεις δαγκωματιές. Εκτός από τα χτυπήματα με το μαχαίρι, η άτυχη γυναίκα είχε χτυπηθεί και σε άλλα σημεία του σώματός της, κι όπως φαίνεται ο δράστης της ειδεχθούς δολοφονίας ήταν σε αμόκ.

«Πάγωσαν» οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο σπίτι

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας πάγωσαν μόλις είδαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, που βρίσκονταν στο δωμάτιό τους την ώρα της δολοφονίας. Προσπάθησαν να τα προστατέψουν και να τα θωρακίσουν από την σοκαριστική εικόνα της μητέρας τους μέσα στα αίματα. Τα έβγαλαν με προσοχή από το σπίτι χωρίς να δουν νεκρή τη μητέρα τους, τοποθετώντας τα μαλλιά τους στα πρόσωπά τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τους γείτονες.

Ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις Αρχές, ωστόσο οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, εξετάζουν πληροφορία η οποία αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πέσει θύμα βίας από τον μετέπειτα δολοφόνο της, στο παρελθόν χωρίς όμως να το καταγγείλει. Φαίνεται πως ζούσε μαζί του μια πολύ δύσκολη ζωή, προσπαθούσε να την απομακρύνει από τις παρέες της και να την ελέγχει.

