Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

Γιάννης Νικηφοράκης

  • Ο Κλιντ Ίστγουντ έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, σύμφωνα με δηλώσεις του γιου του, Κάιλ Ίστγουντ.
  • Ο Ίστγουντ έχει καριέρα άνω των έξι δεκαετιών με σημαντικά έργα τόσο ως ηθοποιός, όσο και ως σκηνοθέτης.
  • Στην τελευταία δεκαετία, σκηνοθέτησε τις ταινίες Sully, The Mule, Richard Jewell, Cry Macho και Juror #2 και εμφανίστηκε ως ηθοποιός σε μερικές από αυτές.
  • Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από εκείνον ή τη Warner Bros.
  • Ο Κάιλ Ίστγουντ περιέγραψε τη συνεργασία τους ως μία υπέροχη εμπειρία και επιβεβαίωσε την αποχώρηση του πατέρα του από τον χώρο.
Από τον «Άνθρωπο χωρίς Όνομα» στην τριλογία των σπαγγέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε μέχρι τον αμείλικτο επιθεωρητή Κάλαχαν της σειράς ταινιών Dirty Harry, ο Κλιντ Ίστγουντ αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις κάμερες, χαρίζοντας στο κοινό κλασικά έργα όπως τα Unforgiven, Million Dollar Baby, Gran Torino και Mystic River.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του γιου του, όλα δείχνουν πως ο «θρύλος» του Χόλιγουντ έχει πλέον ολοκληρώσει την κινηματογραφική του πορεία.

Σε πρόσφατη εμφάνιση στη Γαλλία, ο Κάιλ Ίστγουντ άφησε να εννοηθεί ότι ο πατέρας του έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο. Ο γνωστός μουσικός της τζαζ μίλησε για τις συνεργασίες που είχε με τον Κλιντ και αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στις ταινίες στις οποίες εργάστηκαν μαζί.

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Ίστγουντ παρέμεινε δημιουργικά ενεργός μέχρι πολύ πρόσφατα. Μέσα στην τελευταία δεκαετία σκηνοθέτησε τις ταινίες Sully, The Mule, Richard Jewell, Cry Macho και Juror #2, ενώ εμφανίστηκε και ως ηθοποιός στα The Mule και Cry Macho.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ούτε από τον ηθοποιό, ούτε τη Warner Bros. Όμως, οι δηλώσεις του γιου του έχουν «πυροδοτήσει» συζητήσεις, με πολλούς να θεωρούν πως το Juror #2 ενδέχεται να αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της σπουδαίας σκηνοθετικής του διαδρομής.

«Φυσικά, έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από τη συνεργασία μαζί του. Τώρα, έχει αποσυρθεί. Ήμουν πολύ τυχερός που δούλεψα μαζί του σε αρκετές ταινίες. Ήταν μία υπέροχη εμπειρία για εμένα», τόνισε ο Κάιλ Ίστγουντ.

