Λένα Φλυτζάνη: Η πρώτη «καλησπέρα» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ
Η Λένα Φλυτζάνη καλωσόρισε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ...
Snapshot
- Η Λένα Φλυτζάνη παρουσίασε για πρώτη φορά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα το απόγευμα.
- Η δημοσιογράφος μετακινήθηκε από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων σε κεντρικό δελτίο, σηματοδοτώντας πρόοδο στην καριέρα της.
- Η ανάληψη της θέσης από τη Φλυτζάνη έγινε νωρίτερα από το αρχικό πλάνο, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη και την προσωρινή παρουσίαση από τη Χριστίνα Βίδου.
- Το κανάλι δημοσίευσε backstage βίντεο από την πρώτη εμφάνιση της Λένας Φλυτζάνη στο Instagram.
Η νέα εποχή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ είναι γεγονός, καθώς η
Λένα Φλυτζάνη είπε την πρώτη «καλησπέρα» το απόγευμα της Δευτέρας.
Μάλιστα, στο επίσημο account του καναλιού στο Instagram, δημοσιεύθηκε
και ένα backstage βίντεο.
Η δημοσιογράφος, που τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε το μεσημβρινό δελτίο
ειδήσεων, κάνει ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα της και θα έχει ενδιαφέρον
η συνέχεια στο νέο της πόστο.
Μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, η Χριστίνα Βίδου είχε βρεθεί στην
παρουσίαση του δελτίου με σκοπό η Λένα Φλυτζάνη να αναλάβει καθήκοντα
από τον Σεπτέμβριο. Όμως, τα στελέχη αποφάσισαν να επισπεύσουν τη
διαδικασία κι έτσι από σήμερα η Λένα Φλυτζάνη είναι η ανκοργούμαν του
κεντρικού δελτίου.