Λένα Φλυτζάνη: Η πρώτη «καλησπέρα» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Η νέα εποχή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ είναι γεγονός, καθώς η

Λένα Φλυτζάνη είπε την πρώτη «καλησπέρα» το απόγευμα της Δευτέρας.



Μάλιστα, στο επίσημο account του καναλιού στο Instagram, δημοσιεύθηκε και ένα backstage βίντεο.

Η δημοσιογράφος, που τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε το μεσημβρινό δελτίο

ειδήσεων, κάνει ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα της και θα έχει ενδιαφέρον

η συνέχεια στο νέο της πόστο.



Μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, η Χριστίνα Βίδου είχε βρεθεί στην

παρουσίαση του δελτίου με σκοπό η Λένα Φλυτζάνη να αναλάβει καθήκοντα

από τον Σεπτέμβριο. Όμως, τα στελέχη αποφάσισαν να επισπεύσουν τη

διαδικασία κι έτσι από σήμερα η Λένα Φλυτζάνη είναι η ανκοργούμαν του

κεντρικού δελτίου.