ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τη Λένα Φλυτζάνη

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο ΣΚΑΪ με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη. Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», αναφέρεται.

Μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, η Χριστίνα Βίδου είχε βρεθεί στην παρουσίαση του δελτίου με σκοπό η Λένα Φλυτζάνη να αναλάβει καθήκοντα από τον Σεπτέμβριο. Όμως, τα στελέχη αποφάσισαν να επισπεύσουν τη διαδικασία κι έτσι από Δευτέρα η Λένα Φλυτζάνη αλλάζει πόστο.

