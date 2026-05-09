Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

Η αυλαία έπεσε το βράδυ της Παρασκευής για τη Σία Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ, ύστερα από μια πορεία 20 ετών στον σταθμό, με τη δημοσιογράφο να αποχαιρετά συγκινημένη συνεργάτες και τηλεθεατές στο τελευταίο της κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, η παρουσιάστρια μίλησε για έναν «ξεριζωμό», περιγράφοντας το τέλος αυτής της διαδρομής ως μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή», είπε χαρακτηριστικά λίγη ώρα μετά το φινάλε του δελτίου.

Η Σία Κοσιώνη ευχαρίστησε δημόσια τους συνεργάτες της, την ιδιοκτησία του σταθμού αλλά και το κοινό που τη στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως προσπάθησε να υπηρετήσει τη δημοσιογραφία με σεβασμό και συνέπεια. «Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών και των αξιών μου», ανέφερε, ενώ δεν έκρυψε πως για πρώτη φορά ένιωσε την ανάγκη να «βγάλει τη μάσκα» που όπως είπε συχνά φορούν οι άνθρωποι της ενημέρωσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τελευταία της ατάκα στον αέρα, όταν εμφανώς συγκινημένη αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και τους συναδέλφους της, κλείνοντας έναν κύκλο δύο δεκαετιών στο κανάλι του Φαλήρου.

Συγκινητική ήταν και η στιγμή με τον Βασίλη Χιώτη, ο οποίος ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ του στο δελτίο, της είπε με νόημα: «Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», με την παρουσιάστρια να χαμογελά αμήχανα και να ζητά συγγνώμη από τον σκηνοθέτη για την αναστάτωση στο πλατό.

Λίγα λεπτά αργότερα, έξω από τα στούντιο του ΣΚΑΪ, την περίμενε η οικογένειά της. Ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης μαζί με τον γιο τους Δήμο και την κόρη του πρώην δημάρχου Αθηναίων, κρατώντας μπαλόνια και ανθοδέσμες, της ετοίμασαν μια τρυφερή έκπληξη μετά το τέλος του τελευταίου δελτίου. Ο Κώστας Μπακογιάννης την αγκάλιασε και τη φίλησε μπροστά στις κάμερες.

Παρά τη συγκίνησή της, η Σία Κοσιώνη στάθηκε ευγενικά απέναντι στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το κτήριο και ζήτησε συγγνώμη επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα απέφευγε να κάνει δηλώσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί και επίσημα η παρουσία της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και τους ανθρώπους μου. Φεύγω τρομερά υπερήφανη», είπε κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής.

