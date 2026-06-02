Μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία - Σε περιοχή της Καλαβρίας το επίκεντρο

Ο σεισμογράφος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Κέρκυρα κατέγραψε τον σεισμό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στην περιοχή της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:12 μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (0112 ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του EMSC είχε μέγεθος 6,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το με εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. Αρχικά, ο σεισμός μετρήθηκε στα 6,5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το EMSC, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην περιοχή της Καλαβρίας, περίπου 37 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Πάολα και 129 χιλιόμετρα βόρεια της Μεσσήνης.

6,2 Ρίχτερ από το USGS

Από την πλευρά του και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), στην προκαταρκτική του εκτίμηση, κατέγραψε τον σεισμό στα 6,2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 17 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Σκαρτσέλι, στην Καλαβρία, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 247 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για σεισμό ενδιάμεσου βάθους, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αισθητός σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση.

Οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν βγει στους δρόμους, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο τμήμα της Ιταλίας, στην Αλβανία, στις ακτές της Κροατίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Κέρκυρα.

