Επεισόδια στην Αλβανία: «Σκοπός τους ήταν να με αποτελειώσουν εκεί», λέει ο Έλληνας τραυματίας

Οργή και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και πολιτών που διαμαρτύρονταν για την ανέγερση πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη της περιοχής του Αυλώνα, κοντά σε χωριά όπου ζει η ελληνική μειονότητα.

Σε βίντεο, ο ομογενής φαίνεται να δέχεται βίαιο χτύπημα στο κεφάλι, ενώ, στη συνέχεια τον έσυραν και τον μετέφεραν με τη βία άνδρες της ασφάλειας του εργοταξίου. Ο άνδρας έκανε λόγο για απειλές από άτομα που, όπως υποστήριξε, έφεραν οπλισμό.

«Πήγα εκεί και τους ρώτησα για ποιον λόγο έχουν βάλει αυτόν τον φράχτη και να μας εξηγήσει κάποιος τον λόγο. Με άρπαξαν αυτοί οι ιδιωτικοί ασφαλίτες, δεν ξέρω τι είδους αστυνομίας είναι αυτή και με τράβηξαν σβάρνα, ήρθε κάποιος και με χτύπησε στην καρωτίδα. Ο σκοπός του ήταν να με αποτελειώσει εκεί, για να δώσει ένα μήνυμα σε όλους τους άλλους που ήταν πίσω από τον φράχτη, ότι θα πάθουν το ίδιο», τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbomb, ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση, είχε μεταβεί στον Αυλώνα μαζί με άλλους κατοίκους για να ελέγξουν την περιουσία τους, καθώς, όπως καταγγέλλεται, έχει πουληθεί μεγάλη έκταση γης σε επενδυτές.

Οι συμμετέχοντες φέρονται να είχαν συγκεντρωθεί για ειρηνική διαμαρτυρία, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ασφάλεια του εργοταξίου τον ακινητοποίησε βίαια, τον έσυρε και τον ξυλοκόπησε, ενώ φαίνεται ότι υπήρξαν και απειλές με όπλο.

Το επίμαχο έργο αφορά την ανάπτυξη υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη περιοχή, με επενδυτικό σχέδιο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «στρατηγική επένδυση». Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικές τριβές, καθώς συνδέεται με σχέδια ανάπτυξης στη νήσο Σάσωνα και την ευρύτερη περιοχή της Σβέρνιτσα.

