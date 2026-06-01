Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης
Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συλλέκτης μουσικών και κινηματογραφικών έργων Λευτέρης Κογκαλίδης.
Ο εκλιπών είχε μακρά πορεία στην ΕΡΤ3, όπου εργάστηκε ως αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων, συνδέοντας την επαγγελματική του διαδρομή με την ιστορία του τρίτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
Συνεργάστηκε επίσης με σημαντικές εφημερίδες και περιοδικά της Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε και ραδιοφωνικός παραγωγός με πολυετή παρουσία στην ΕΡΑ.
