Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί»

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται ότι στην αρχή ένιωθε ενοχές που άφηνε την κόρη της, αλλά θεωρεί σημαντικό τον ποιοτικό χρόνο μαζί της.

Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της εργάζονται για να παρέχουν τα καλύτερα στην κόρη τους, ενώ δέχονται βοήθεια στο σπίτι χωρίς ντροπή.

Η κόρη της, Πολυξένη

Αλεξάνδρα, μοιάζει πολύ με τον πατέρα της, Παναγιώτη, σύμφωνα με την Καινούργιου.

Η Κατερίνα θέλει να έχει βοήθεια από μαία τον πρώτο καιρό για να μάθει να φροντίζει σωστά το παιδί και να μπορέσει να επανέλθει στη δουλειά της.

Η παρουσιάστρια έχει αλλάξει νοοτροπία και επιθυμεί πάνω απ' όλα η κόρη της να είναι υγιής και καλοτύχη.

Ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε καλεσμένος στην «Super Κατερίνα» ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Ο τραγουδιστής και η Κατερίνα Καινούργιου μίλησαν για τη γονεϊκότητα, με αφορμή την εξομολόγηση του Γιώργου Λιβάνη ότι εκείνος και η σύζυγός του, Ανδρομάχη έχουν βοήθεια στο σπίτι.

«Μην λέμε με ντροπή ότι έχουμε βοήθεια στο σπίτι. Και εγώ οικογένεια μου νιώθω τη γυναίκα που με βοηθάει. Έτσι νιώθεις και ασφάλεια. Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί, όχι, δουλεύω για να βγάζω χρήματα και να μπορώ να παρέχω τα καλύτερα στο παιδί μου. Και εγώ και ο άντρας μου. Αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι πρέπει να περνάς ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου. Αυτό είναι το σημαντικό και όσο μεγαλώνει» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Η κόρη μου είναι ίδια ο άντρας μου, άντε να έχει τα μάτια μου. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι copy paste ο Παναγιώτης. Να είναι γερά και καλότυχα. Έχω αλλάξει νοοτροπία, όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά. Να είναι γερά, αυτό είναι το πιο σημαντικό» ανέφερε επίσης η παρουσιάστρια του Alpha.

Η παρουσιάστρια, μιλώντας για το πρώτο διάσημα με την κόρη της, είχε αναφέρει: «Θέλω τον πρώτο καιρό να έρθει μια μαία και να με βοηθήσει. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να την βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά.

Ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ και εγώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά μου» είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από την εκπομπή της για την κόρη της, η οποία θα πάρει το διπλό όνομα Πολυξένη-Αλεξάνδρα.

