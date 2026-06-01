Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

Οργή και αγανάκτηση έχουν προκαλέσει τόσο τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, όσο και οι απαράδεκτες δηλώσεις του Έντι Ράμα σχετικά με την ελληνική μειονότητα, οι οποίες ακολούθησαν.

Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και πολιτών που διαμαρτύρονταν για την ανέγερση πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη της περιοχής του Αυλώνα, κοντά σε χωριά όπου ζει η ελληνική μειονότητα τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προχώρησε σε διάβημα ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας ο ομογενής φάινεται να δέχεται βίαιο χτύπημα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τον έσυραν και τον μετέφεραν με τη βία άνδρες της ασφάλειας του εργοταξίου. Ο ίδιος έκανε λόγο για απειλές από άτομα που, όπως υποστήριξε, έφεραν οπλισμό. Επίσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισήμανε ότι η πρόσβαση σε οικογενειακές εκτάσεις έχει αποκλειστεί με φράχτη, χωρίς να έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση στους κατοίκους για τον περιορισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbomb, ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είχε μεταβεί στη Βλόρα μαζί με άλλους κατοίκους για να ελέγξουν την περιουσία τους, καθώς, όπως αναφέρεται, έχει πουληθεί μεγάλη έκταση γης σε ξένους επενδυτές. Οι συμμετέχοντες φέρονται να είχαν συγκεντρωθεί για ειρηνική διαμαρτυρία, όταν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η ασφάλεια του εργοταξίου -όπως προαναφέρθηκε- τον ακινητοποίησε βίαια, τον έσυρε και τον ξυλοκόπησε, ενώ φέρεται να υπήρξαν και απειλές με όπλο.

Το επίμαχο έργο αφορά την ανάπτυξη υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη περιοχή, με επενδυτικό σχέδιο που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «στρατηγική επένδυση». Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικές τριβές, καθώς συνδέεται με σχέδια ανάπτυξης στη νήσο Σάσων και την ευρύτερη περιοχή της Σβέρνιτσας.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν για ακόμη μια μέρα στα Τίρανα.

Live ? A protest is taking place in #Tirana against the project backed by Jared #Kushner in the south of ??. Thousands of citizens have taken to the streets, despite PM Rama's attempts this morning to quiet the noise. This is one of the largest protests in recent years #Zvernec https://t.co/o8uv0Ep4eD pic.twitter.com/GOMJjLld10 — Tirana Report (@Tirana_Report) June 1, 2026

«35 χρόνια μετά υποτίθεται μετά την πτώση του κομμουνισμού δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς απέναντι από το νησί εκεί που υποτίθεται ότι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, θα κάνει την επένδυση αλλά εγώ θεωρώ βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά ότι δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες», είπε ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης.

Οι δήλώσεις Ράμα και η ιστορική αλήθεια

Μετά τις αδιανόητες και ανιστόρητες δηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με τις οποίες οι Έλληνες δεν είμαστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, με αφορμή όσα συνέβησαν στην Σβέρνιτσα, τοποθετήθηκε με ειρωνικό τρόπο λέγοντας:

«Για πρώτη φορά χθες άκουσα ότι υπάρχει ομογενής ελληνικός πληθυσμός στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό, ίσως επειδή είμαι άσχετος. Με εξέπληξε η δήλωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διότι ήταν μια πράξη βίας, αλλά όχι μια πράξη κρατικής βίας, όπως συμβαίνει με τους Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με τους Αλβανούς στους δρόμους της Ελλάδας».

Απάντηση Ράμα στην Ελλάδα:

«Ξαφνιάστηκα από την ανακοίνωση του Ελληνικού ΥΠΕΞ καθώς δεν επρόκειτο για κρατική βία, όπως αυτή κατά των Αλβανών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές...» pic.twitter.com/Za8boceeXl — Himara.gr (@HimaraGr) June 1, 2026

Η ιστορική αλήθεια ωστόσο είναι διαφορετική. Το χωριό μπορεί να έχει σλαβική ονομασία ωστόσο κατοικείται από Έλληνες όπως και η γειτονική (Ν)Άρτα βορείως του Αυλώνα. Και οι δύο περιοχές είναι ελληνοφωνοι θύλακες εδώ και εκατοντάδες χρόνια, γεγονός που είναι ιστορικά αποδεδειγμένο.

Στη Σβέρνιτσα η πλειονότητα των κατοίκων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Κοντά στο χωριό υπάρχει βυζαντινό μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία και νοτιοδυτικά του χωριού υπάρχει ακόμη μια εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.

Το Μοναστήρι της Παναγίας στην Ζβέρνιτσα

Η διάλεκτος της Σβέρνιτσας σύμφωνα με πληροφορίες από το Wikipedia κατατάσσεται στις βόρειες παραλλαγές της ελληνικής γλώσσας. Όπως και η διάλεκτος της (Ν)Άρτας, φέρει επιρροές από την αλβανική γλώσσα, με την οποία έχει έρθει σε επαφή.

Στην Σβέρνιτσα ομιλείται επίσης και η Βλάχικη γλώσσα, από τα μέσα του 19ου αιώνα μ.Χ. Με τους ομιλητές της, να έλκουν την καταγωγή τους από την Ιστορική Μοσχόπολη. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η Μοσχόπολη ήταν μια πόλη άνω των 50.000 κατοίκων κοντά στην Κορυτσά την οποία έκαψαν Αλβανοί κατά τη διάρκεια των λεγόμενων «Ορλωφικών» και στη συνέχεια την κατέστρεψε ο Αλή Πασάς

Πολλοί από τους κατοίκους που διασώθηκαν διέφυγαν στη Σβέρντισα και στην (Ν)Άρτα.

Η νήσος Σάσων στην Αλβανία που παλαιότερα ανήκε στην Ελλάδα εξαγοράστηκε από την οικογένεια Τραμπ

Η νήσος Σάσων, το μεγαλύτερο και το -ουσιαστικά- μοναδικό νησί της Αλβανίας, με τα μοναδικά τοπία, έχει αλλάξει πολλές φορές «χέρια» στην πολυετή ιστορία του. Το νησί ανήκε στην Βενετία, ύστερα στην Οθωμανική αυτοκρατορία, ενώ πέρασε στον έλεγχο της Ελλάδας μαζί με την παραχώρηση των Επτανήσων το 1864, με τον ερχομό του νέου βασιλιά Γεώργιου. Η Ελλάδα όμως δεν έκανε αισθητή την παρουσία της στο ακριτικό νησί, που βρίσκεται 85 χιλιόμετρα από τις βόρειες ακτές της Κέρκυρας, και έκανε το λάθος να παραχωρήσει το νησί στην Αλβανία με νόμο έπειτα από πίεση της Ρώμης και στα επόμενα χρόνια η Ιταλία χρησιμοποιούσε de facto το νησί για τις στρατιωτικές της ανάγκες. Το νησί κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου συνέχισε να έχει σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ως βάση του σοβιετικού και αλβανικού ναυτικού.

Μετά από τους αιώνες της στρατηγικής σημασίας της νήσου για την στρατιωτική ισορροπία της εισόδου της Αδριατικής, το νησί μετατρέπεται σε στρατηγικής σημασίας για έναν άλλο λόγο, τον τουρισμό, με νέους ιδιοκτήτες να είναι μία από τις γνωστότερες οικογένειες του κόσμου. Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν ξοδέψει πάνω από ένα δισ. ευρώ για το νησί.

Η τοποθεσία της νήσου Σάσων στα ανοιχτά του Αυλώνα.

«Θησαυρός» στην αλβανική ριβιέρα

Οι Αλβανοί αποκαλούν τη Σάσων «Ishulli i Trumpëve» - «Νησί του Τραμπ», αναφέρει ο Guardian. Μέχρι τώρα ως επί το πλείστον ανέγγιχτο από την ανάπτυξη, βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει μια Μέκκα για υπερπολυτελή τουρισμό, άλλη μια προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Μιλώντας στο podcast του Lex Fridman τον Ιούλιο του 2024, η Τραμπ μόλις και μετά βίας μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της: «Συνεργάζομαι με τον σύζυγό μου, έχουμε αυτό το νησί 1.400 στρεμμάτων στη Μεσόγειο και φέρνουμε τους καλύτερους αρχιτέκτονες και τις καλύτερες μάρκες», είπε. «Θα είναι εξαιρετικό».

Ο Κούσνερ, είχε δείξει τον ίδιο μήνα, έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό για τη Σάσων, την οποία φαινόταν να θεωρεί κάτι σαν θησαυρό. Είπε ότι σχεδιάζει «να δημιουργήσει το ιδανικό θέρετρο στο οποίο θα ήθελα να βρίσκομαι με την οικογένειά μου και τους φίλους μου», σύμφωνα με άρθρο του «Guardian».

Το νησί παραμένει γεμάτο με νάρκες και πυρομαχικά που δεν εξερράγησαν

Το νησί είναι γεμάτο πινακίδες που απεικονίζουν κρανία και σταυρωτά οστά, προειδοποιώντας για νάρκες. Βρίσκεται ανάμεσα στην Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, στρατηγικά τοποθετημένο στην είσοδο του κόλπου του Αυλώνα, στο στενό του Οτράντο που χωρίζει την Ιταλία από την Αλβανία. Όπως εξήγησε ο Arbër Celaj, ένας υποπλοίαρχος του αλβανικού ναυτικού, «το κλίμα του Sazan δεν είναι μεσογειακό - είναι υποτροπικό. Μπορείτε να το δείτε από τη βλάστηση. Η βιοποικιλότητα είναι τρελή». Πράγματι, οι θάμνοι μοιάζουν να έχουν βγει από ταινία του Spielberg, δίνοντας το έναυσμα για μια ζούγκλα από κολοσσιαίες φλαμουριές, θαλάσσια πεύκα και πουρνάρια.

«Στην πραγματικότητα, δεν είναι ακριβώς νάρκες», είπε ο Celaj. «Αυτό το μέρος είναι γεμάτο από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, και υπάρχουν ακόμη πολλές περιοχές που πρέπει να καθαριστούν». Έδειξε μια χαράδρα στην ανατολική ακτή, όπου η Affinity Partners θέλει να αναπτύξει ένα σημαντικό μέρος του έργου ακινήτων που θα εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του νησιού. «Τα πυρομαχικά είναι απομεινάρια της δεκαετίας του 1990», συνέχισε ο Celaj, «όταν εγκληματίες επιτέθηκαν στο νησί κάτω από τη μύτη του στρατού, λεηλατώντας τις αποθήκες όπλων και πυρομαχικών».

Εγκαταλελειμμένη στρατιωτική βάση στη Σάσων. Tourism in Albania

Αυτές τις μέρες, το νησί ελέγχεται από τις αλβανικές ένοπλες δυνάμεις. Περιπολείται από τρεις ναύτες, οι οποίοι πηγαινοέρχονται ανάμεσα στις σκουριασμένες και ετοιμόρροπες αποβάθρες στον κόλπο του San Nicolo (το λιμάνι όπου η Affinity θα κατασκευάσει την κύρια μαρίνα για τα σκάφη αναψυχής).

