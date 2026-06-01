Ντέρτι: Έρωτες, μπουζούκια και ατμόσφαιρα 80s – Η νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

Ο ANT1 έχει πολλά σχέδια για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, θέλοντας να πάρει τη ρεβάνς στο κομμάτι της μυθοπλασίας στη βραδινή ζώνη. Έτσι, τα στελέχη αποφάσισαν να βγάλουν από το συρτάρι τη σειρά «Ντέρτι» με την υπογραφή των κορυφαίων του είδους, Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη.

Το εν λόγω σίριαλ είχε προγραμματιστεί να βγει στον αέρα πριν από κάποια χρόνια, όμως ο ALPHA τότε ανακοίνωνε την παραγωγή μυθοπλασίας «Αυτή η νύχτα μένει» της οποίας το περιεχόμενο έμοιαζε αρκετά με το «Ντέρτι». Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα και ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται ηχηρά ονόματα της υποκριτικής.

Ευγενία Ξυγκόρου, Κλέλια Ρένεση, Φάνης Μουρατίδης, είναι μερικοί μόνο από τους ηθοποιούς που θα αναλάβουν δράση σε μία ιστορία η οποία θα «ξεδιπλωθεί» σε 140 επεισόδια. Το πρώτο teaser είναι ήδη στον αέρα και η αφίσα, που γράφει «Πάθη που γίνονται επικίνδυνα», δίνει μία μικρή γεύση των όσων θα δούμε.

Το τραγούδι «Μυστικέ μου έρωτα» της Κατερίνας Στανίση «ντύνει» το βίντεο και μας βάζει στην ατμόσφαιρα της εποχής που θα εκτυλιχθεί η σειρά.

Η σειρά θα αφορά τη δεκαετία του 80’ και τις αρχές του 90’, όπου η νυχτερινή ζωή σε Αθήνα και επαρχία άνθιζε.

