Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στον Περσικό Κόλπο.

Ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στον Περσικό Κόλπο, περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ, στο Ιράκ.

Το UKMTO ανέφερε ότι το πλοίο διέσχιζε τον Περσικό Κόλπο όταν σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη, αφότου το βλήμα χτύπησε τη δεξιά πλευρά του.

Η UKMTO ανέφερε ότι δεν έχει γνώση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς το παρόν και ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Panama-flagged container ship was hit near Umm Qasr, Iraq.



UKMTO reports an unknown projectile hit the starboard side, causing a large explosion.



Iraqi sources say it may be a mechanical fault instead. pic.twitter.com/j4uBgoJ1G2 — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

