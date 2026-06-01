Σπάνιο θέαμα στη Μεσόγειο - Φάλαινα εμφανίστηκε μπροστά σε δύτες

Η τουρκική ακτοφυλακή επενέβη για έλεγχο της περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει ξανά το ζώο

  • Δύτες στην περιοχή Samandağ της Τουρκίας εντόπισαν ένα μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό που αποδείχθηκε φάλαινα.
  • Το ζώο βρέθηκε κοντά στην εκβολή του ποταμού Ασί στη Μεσόγειο Θάλασσα, σε περιοχή όπου εμφανίσεις φαλαινών είναι ασυνήθιστες.
  • Το πλήρωμα καταδύσεων παρακολούθησε και κατέγραψε τη φάλαινα πριν αυτή απομακρυνθεί στα βαθιά νερά.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει εντύπωση λόγω της σπανιότητας τέτοιων εμφανίσεων κοντά στην ακτή της επαρχίας Hatay.
Ένα απρόσμενο θαλάσσιο θέαμα καταγράφηκε στα ανοιχτά του Σαμαντάγ στην επαρχία Hatay της Τουρκίας, όταν δύτες που επέστρεφαν από κατάδυση ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, το οποίο αρχικά δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του Κέντρου Καταδύσεων Xατάι, ενώ επέστρεφαν με σκάφος προς την ακτή μετά από οργανωμένη κατάδυση, εντόπισαν έντονη κινητικότητα κοντά στο σημείο όπου ο ποταμός Ασί εκβάλλει στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Αρχικά, οι δύτες θεώρησαν ότι επρόκειτο είτε για δελφίνι είτε για καρχαρία. Ωστόσο, πλησιάζοντας και παρατηρώντας καλύτερα το ζώο, συνειδητοποίησαν ότι ήταν φάλαινα, σημαντικά μεγαλύτερη από τα θαλάσσια είδη που είχαν αρχικά υποθέσει.

Το πλήρωμα ακολούθησε για λίγη ώρα το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό, καταγράφοντάς το με κινητό τηλέφωνο, πριν αυτό χαθεί ξανά στα βαθιά νερά.

Μετά το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της τουρκικής ακτοφυλακής για έλεγχο της περιοχής, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ξανά το ζώο.

Το σπάνιο αυτό θέαμα έχει προκαλέσει εντύπωση, καθώς εμφανίσεις φαλαινών τόσο κοντά στην ακτή της περιοχής θεωρούνται ασυνήθιστες.

