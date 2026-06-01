Σπάνιο θέαμα στη Μεσόγειο - Φάλαινα εμφανίστηκε μπροστά σε δύτες

Ένα απρόσμενο θαλάσσιο θέαμα καταγράφηκε στα ανοιχτά του Σαμαντάγ στην επαρχία Hatay της Τουρκίας, όταν δύτες που επέστρεφαν από κατάδυση ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, το οποίο αρχικά δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του Κέντρου Καταδύσεων Xατάι, ενώ επέστρεφαν με σκάφος προς την ακτή μετά από οργανωμένη κατάδυση, εντόπισαν έντονη κινητικότητα κοντά στο σημείο όπου ο ποταμός Ασί εκβάλλει στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Αρχικά, οι δύτες θεώρησαν ότι επρόκειτο είτε για δελφίνι είτε για καρχαρία. Ωστόσο, πλησιάζοντας και παρατηρώντας καλύτερα το ζώο, συνειδητοποίησαν ότι ήταν φάλαινα, σημαντικά μεγαλύτερη από τα θαλάσσια είδη που είχαν αρχικά υποθέσει.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Akdeniz açıklarında bir balinanın yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. pic.twitter.com/gRlRXn7Dnc — Sabah (@sabah) June 1, 2026

Το πλήρωμα ακολούθησε για λίγη ώρα το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό, καταγράφοντάς το με κινητό τηλέφωνο, πριν αυτό χαθεί ξανά στα βαθιά νερά.

Μετά το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της τουρκικής ακτοφυλακής για έλεγχο της περιοχής, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ξανά το ζώο.

Το σπάνιο αυτό θέαμα έχει προκαλέσει εντύπωση, καθώς εμφανίσεις φαλαινών τόσο κοντά στην ακτή της περιοχής θεωρούνται ασυνήθιστες.