Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου: Η πορεία του διεθνούς αμυντικού και η μάχη που έδωσε μετά το τροχαίο

Ένας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του τόσο στα ελληνικά γήπεδα όσο και στο εξωτερικό, ο Μάριος Οικονόμου, έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 1 Ιουνίου. Ο πρώην διεθνής κεντρικός αμυντικός, που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ, Μπολόνια και Κοπεγχάγη, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.

Ο Μάριος Οικονόμου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου και το 2011 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν γρήγορα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία, όπου φόρεσε αρχικά τη φανέλα της Κάλιαρι και στη συνέχεια της Μπολόνια, πραγματοποιώντας μια αξιόλογη πορεία στη Serie A.

Ακολούθησαν οι παρουσίες του σε ΣΠΑΛ και Μπάρι, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Με τη φανέλα της Ένωσης αγωνίστηκε σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ το 2020 συνέχισε την καριέρα του στη Δανία με την Κοπεγχάγη. Παράλληλα, εκπροσώπησε και την Εθνική Ελλάδας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του το 2016, ενώ είχε αγωνιστεί και με την Εθνική Ελπίδων.

Ο 34χρονος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας σκληρή μάχη για τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Οι γιατροί αντιμετώπισαν εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά τραυματισμών, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία αφύπνισης, ώστε να αξιολογηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε την αναμενόμενη βελτίωση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν κρίθηκαν ιδιαίτερα δυσμενή και τελικά ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο ΠΑΣ Γιάννινα, με μια συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που συνδέθηκε στενά με την ιστορία του συλλόγου και αγαπήθηκε από φιλάθλους, συμπαίκτες και παράγοντες.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στη σύγκρουση φέρεται να επιχείρησε αναστροφή σε σημείο όπου αυτή απαγορεύεται. Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να κατέθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε τη μοτοσικλέτα μέσω των καθρεφτών του πριν πραγματοποιήσει τον ελιγμό.

