Εύβοια: Συνελήφθησαν 3 Πακιστανοί που έκλεβαν καλώδια από επιχειρήσεις

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06) στην Εύβοια, όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από εργαζόμενο σε αιολικό πάρκο στην περιοχή του Πολυπόταμου στον Δήμο Καρύστου για κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού.

Αμέσως έλαβε χώρα μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας Καρύστου με την συνδρομή ομάδας ΟΠΚΕ από το Αλιβέρι, που μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν τρεις άνδρες πακιστανικής καταγωγής, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Ωστόσο, η Αστυνομία αναζητά κι ένα αυτοκίνητο με 2 άτομα, που ενδεχομένως συμμετείχαν στην κλοπή.

Οι συλληφθέντες, μετά τον σχηματισμό δικογραφίας από το αστυνομικό τμήμα Καρύστου, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.