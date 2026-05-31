Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

Snapshot Το WWF προτρέπει τους Έλληνες να εντάξουν περισσότερα χωροκατακτητικά ψάρια στη διατροφή τους για να μειωθεί η οικολογική απειλή στο Αιγαίο.

Τα ξενικά είδη εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στη Νότια Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα, αλλά οι καταναλωτές δεν τα γνωρίζουν και συχνά τα απορρίπτουν.

Παράδειγμα αποτελεί η απόρριψη 400 κιλών γερμανού, ενός καταστροφικού αλλά θρεπτικού και νόστιμου ψαριού.

Η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών είναι σημαντικό εμπόδιο στην αποδοχή των ξενικών ειδών, με αλλαγή συνήθειας που απαιτεί χρόνο.

Το WWF εξέδωσε αναθεωρημένο «Οδηγό Υπεύθυνης Κατανάλωσης Θαλασσινών» που περιλαμβάνει 13 χωροκατακτητικά είδη που εξαπλώνονται στα ελληνικά νερά. Snapshot powered by AI

Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) καλεί τους Έλληνες καταναλωτές να εντάξουν περισσότερα χωροκατακτητικά είδη ψαριών στη διατροφή τους, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιοριστεί η οικολογική απειλή που συνιστούν τα ξενικά είδη για το Αιγαίο Πέλαγος.

«Μια νέα πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί στην αγορά, ιδιαίτερα στη Νότια Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα, όπου τα ξενικά είδη εμφανίζονται όλο και συχνότερα», δήλωσε η Παναγιώτα Στάππα, συνεργάτιδα του προγράμματος για το θαλάσσιο περιβάλλον του WWF. «Με την πάροδο του χρόνου αναμένουμε να δούμε ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία αυτών των ειδών να φτάνει στην αγορά», ανέφερε στο AFP.

Οι Έλληνες καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα χωροκατακτητικά ψάρια

Οι Έλληνες αλιείς επιθυμούν να διαθέσουν αυτά τα ψάρια στην αγορά, ωστόσο σήμερα συχνά απορρίπτονται ως παρεμπίπτον αλίευμα, επειδή οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά, εξήγησε ο Μιχάλης Μαργαρίτης, υπεύθυνος πεδίου αλιείας του WWF.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ένα περιστατικό σε ελληνικό νησί, όπου 400 κιλά γερμανού (Siganus luridus) πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Παρότι το συγκεκριμένο είδος θεωρείται ιδιαίτερα καταστροφικό για τον βυθό, είναι «εξαιρετικά πλούσιο» σε ιχθυέλαια και «πολύ νόστιμο», σύμφωνα με τον Μαργαρίτη.

Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών παραμένει σημαντικό εμπόδιο. «Οι άνθρωποι αποφεύγουν τα ξενικά είδη επειδή τους είναι άγνωστα και τους προκαλούν δισταγμό», δήλωσε στο AFP ο σεφ Γιώργος Τσούλης. «Πιστεύω ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να αλλάξουν αυτές οι συνήθειες».

Οδηγός βιώσιμης κατανάλωσης θαλασσινών

Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, το WWF παρουσίασε αναθεωρημένη έκδοση του «Οδηγού Υπεύθυνης Κατανάλωσης Θαλασσινών».

Η επικαιροποιημένη έκδοση περιλαμβάνει πλέον 13 χωροκατακτητικά είδη που δεν υπήρχαν στην έκδοση του 2015. Ανάμεσα στα είδη που εξαπλώνονται στα ελληνικά νερά συγκαταλέγονται η ατλαντική γαρίδα (Penaeus aztecus) και το μπλε καβούρι (Callinectes sapidus) στο βόρειο Αιγαίο, καθώς και το δηλητηριώδες λεοντόψαρο (Pterois miles) στο νότιο τμήμα του πελάγους. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Ρόδος, τρία ξενικά είδη κεφάλου εκτοπίζουν ενεργά το ντόπιο μπαρμπούνι.

«Πολλοί άνθρωποι μπορεί ήδη να καταναλώνουν ξενικά είδη χωρίς καν να το γνωρίζουν», πρόσθεσε ο Μαργαρίτης.