Aπίστευτo σερί τύχης: Κέρδισε το λαχείο τέσσερις φορές μέσα σε έξι μήνες
Τα κέρδη του κυμαίνονται από 50 έως 50.000 δολάρια
Το τελευταίο εξάμηνο ένας άνδρας, με το όνομα Αντουάν από το Οχάιο των ΗΠΑ, έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς κατάφερε να κερδίσει σε λοταρίες λοταρία 4 φορές! με ποσά 500 δολάρια, 10 χιλιάδες δολάρια και δύο φορές από 50 χιλιάδες δολάρια.
Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025 όταν ο Αντουάν κέρδισε 50 $ για πρώτη φορά σε ένα παιχνίδι Pick 5. Λίγους μήνες αργότερα, η τύχη του χαμογέλασε ξανά - τον Μάρτιο, ο άνδρας έλαβε άλλα 10 χιλιάδες δολάρια σε άλλη λαχειοφόρο αγορά.
Μετά από αυτό, ο Αμερικανός κέρδισε $500 στο Pick 3, αλλά το πραγματικό σοκ τον περίμενε μπροστά.
Στις 21 Μαΐου, ο Antoine σταμάτησε σε ένα κατάστημα στο Κολόμπους για να αγοράσει μερικά νέα λαχεία. Ο πρώτος από αυτούς του έφερε 50 δολάρια, μετά από τα οποία ο άνδρας αποφάσισε να συνεχίσει το παιχνίδι. Τα επόμενα αποδείχθηκαν και πάλι κερδοφόρα και του έφεραν ποσά από 20 έως 50 δολάρια.
Εμπνευσμένος από την τύχη του, ο Αντουάν αγόρασε άλλο ένα εισιτήριο - και αποδείχθηκε ότι ήταν η κύρια τυχερή ευκαιρία. Το εισιτήριο Extreme Cash έφερε στον άνδρα άλλες 50 χιλιάδες δολάρια.
Ο νικητής είπε ότι αμέσως μετά τη νίκη, άφησε φιλοδώρημα στους υπαλλήλους του καταστήματος και στη συνέχεια έσπευσε να πει τα καλά νέα στη γυναίκα του.
Η οικογένεια σχεδιάζει να ξοδέψει τα χρήματα που έλαβε για επισκευές σπιτιού, την ανάπτυξη ενός οικογενειακού ινστιτούτου ομορφιάς και ένα ταξίδι κρουαζιέρας.
«Δεν μπορείς να κερδίσεις αν δεν παίξεις», είπε χαμογελώντας ο τυχερός, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να σταματήσει και θα συνεχίσει να αγοράζει λαχεία.
Η ιστορία του Αντουάν εξαπλώθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, όπου πολλοί χρήστες αστειεύονται ότι πρέπει επειγόντως να «ποντάρει» σε μεγαλύτερες κληρώσεις, αφού η τύχη είναι ξεκάθαρα με το μέρος του.