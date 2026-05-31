Champions League: Νίκη αξίας 150 εκατ. ευρώ για την Παρί Σεν Ζερμέν

Τα… τρελά ποσά που βάζει στα ταμεία της η γαλλική ομάδα που κατέκτησε για δεύτερη σερί σεζόν το τρόπαιο, αλλά και η φιναλίστ Άρσεναλ για να «γλυκάνει» τη στεναχώρια της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν «πάλευε» επί σειρά ετών για την επιτυχία. Δαπανώντας τεράστια ποσά των επενδυτών από το Κατάρ. Χρήματα τα οποία έφερναν τα σπουδαιότερα ποδοσφαιρικά ονόματα, όχι όμως τη χαρά. Οι Παριζιάνοι βρήκαν την… Ιθάκη τους, με «καπετάνιο» τον Λουίς Ενρίκε.

Εδώ και κάποιες ώρες πανηγυρίζουν το δεύτερο Champions League σε ισάριθμες σεζόν. Μετατρέποντας την loser πανάκριβη ομάδα, σε ποδοσφαιρική υπερδύναμη και δυναστεία.

Πέρα από την ποδοσφαιρική λογική που έφερε τους πρωτευουσιάνους της Γαλλίας στην κορυφή της Ευρώπης, επήλθε και η οικονομική λογική. Καθώς τα έσοδα και τα έξοδα, πλέον ισορροπούν. Οι επενδυτές δεν βάζουν τα χρήματά τους σε ένα… βαρέλι δίχως πάτο.

Μόνο από την κατάκτηση του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν γεμίζει… χρυσάφι τα ταμεία της. Η επικράτηση στη διαδικασία των πέναλτι επί της Άρσεναλ, δίνει στους Γάλλους το προβλεπόμενο μπόνους κατάκτησης της διοργάνωσης. Αυτό φτάνει τα 6.500.000 ευρώ. Με το συνολικό ποσό που θα εισπράξει η Παρί από τη σεζόν 2025-26 να ανεβαίνει πλέον στα 150.000.000 ευρώ!

Το ποσό που είχε υπολογιστεί ως κέρδος των Γάλλων πριν τον τελικό, ήταν 139.390.000 ευρώ. Σε αυτά προστίθενται τα 6.500.000 της κατάκτησης, ενώ δεδομένα είναι άλλα 4.500.000 από τη συμμετοχή στον τελικό του Super Cup. Σε περίπτωση νίκης εκεί επί της κατόχου του Europa League, Άστον Βίλα, θα πάρει επιπλέον 1.000.000.

Όσο για τους ηττημένους «κανονιέρηδες» που βιώνουν την απογοήτευση της απώλειας του βαρύτιμου τροπαίου στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, τα δικά τους έσοδα μπορούν να διασκεδάσουν λίγο την πίκρα τους. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας ως φιναλίστ του Champions League, θα εισπράξει συνολικά 143.240.000 ευρώ.

