Ο Τραμπ βάζει αυστηρούς όρους για ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ - Τι άλλαξε από την Παρασκευή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αρκετές τροποποιήσεις στη συμφωνία που πέτυχαν οι απεσταλμένοι του με τους Ιρανούς ομολόγους τους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Situation Room την Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης και μια δεύτερη πηγή που επικαλείται το Axios. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο Τραμπ θέλει τη συμφωνία με το Ιράν και αναμένει να την οριστικοποιήσει σύντομα, την ίδια ώρα όμως εμφανίζεται αποφασισμένος να ενισχύσει ορισμένα σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον ίδιο, κυρίως γύρω από το πυρηνικό υλικό της Τεχεράνης. Το αίτημα του Αμερικανού προέδρου έχει ξεκινήσει έναν νέο γύρο διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Οι κόκκινες γραμμές για τα πυρηνικά

Στην τρέχουσα μορφή του, το μνημόνιο συνεννόησης περιλαμβάνει μια δέσμευση από την πλευρά του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις πέρα από αυτό. Το προσχέδιο αναφέρει ότι θα υπάρξει ένα παράθυρο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση σχετικά με τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν και την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, με τα πρώτα ζητήματα στην ατζέντα να αφορούν τον τρόπο διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και τον περιορισμό του περαιτέρω εμπλουτισμού. Ο Τραμπ θέλει να τροποποιήσει αυτό ακριβώς το κομμάτι, ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το υλικό αλλά και για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος επιθυμεί επίσης να αλλάξει μέρος της διατύπωσης που αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Κι όμως, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι ούτε εκείνοι έχουν εγκρίνει το τελικό κείμενο, παρά το γεγονός ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονταν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πως η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να υπογράψει και ότι όλα εξαρτιόνταν πλέον από τον Τραμπ.

Η αμερικανική πλευρά ενημερώθηκε ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να υπάρξει απάντηση από τους Ιρανούς, με ανώτερο αξιωματούχο να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως βρίσκονται κυριολεκτικά σε σπηλιές και δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης, η συμφωνία με το Ιράν θεωρείται βέβαιη, αλλά η αμερικανική πλευρά είναι πρόθυμη να περιμένει προκειμένου ο πρόεδρος να λάβει αυτό που ζητά, ελπίζοντας σε εξελίξεις στις αρχές της εβδομάδας. Στο μεταξύ, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη πρόκειται να λάβει δισεκατομμύρια από δεσμευμένα κεφάλαια, ισχυρισμό τον οποίο ο Λευκός Οίκος αρνείται κατηγορηματικά.

