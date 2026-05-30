Champions League: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το βραβείο στον MVP Βιτίνια! (Video)

Λάμψη ΝΒΑ και Ελλάδας είχε ο τελικός του Champions League. Κι αυτό γιατί η UEFA έκανε μια ξεχωριστή επιλογή, αναφορικά με το πρόσωπο που παρέδωσε το βραβείο MVP στον κορυφαίο του σπουδαίου αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο Greek Freak πήγε στην Ουγγαρία για τον τελικό και δεν ήταν απλά για να χαρεί τον μεγάλο αγώνα. Πριν την απονομή του τροπαίου, ανακοινώθηκε ο MVP του ματς, ο οποίος ήταν ο Βιτίνια.

Ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε και παρέδωσε το βραβείο στον βραχύσωμο Πορτογάλο. Τον αγκάλιασε, τον συνεχάρη και του το έδωσε, με την υψομετρική διαφορά να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

