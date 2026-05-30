«Βουλιάζουν» οι παραλίες από κόσμο – Ξεκίνησε η «μάχη» της ξαπλώστρας

Πρώτο Σαββατοκύριακο με ήλιο και τα μπάνια ξεκίνησαν. Οι πρώτες πετσέτες απλώθηκαν στην άμμο. Μαζί τους, όμως, ξεκίνησε και η μάχη της ξαπλώστρας. Ακόμη και για όσους επέλεξαν να μην φύγουν για τριήμερο, το μπάνιο στις παραλίες της Αττικής βγήκε… αλμυρό.

Στις πλαζ της Αττικής οι τιμές για ένα σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 15 έως και 90 ευρώ τις καθημερινές, ενώ για τα Σαββατοκύριακα οι τιμές ξεκινούν από τα 20 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 220. Ακόμη και η τρίτη σειρά φτάνει έως και τα 200 ευρώ.

Παρά το αυξημένο κόστος, οι υψηλές θερμοκρασίες έβγαλαν στις παραλίες πλήθος κόσμου, ήδη από τα τέλη Μαΐου.

Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, η θερμικρασία αναμένεται να ανέβει από την Κυριακή και τη Δευτέρα.