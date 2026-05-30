Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα 13χρονο κορίτσι παρασύρθηκε χθες βράδυ από διερχόμενο αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, και διακομίστηκε στο Παίδων. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της καθώς φέρει μόνο κατάγματα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Έχουν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από την παράσυρση της 13χρονης στην Λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Στο βίντεο καταγράφεται το λευκό ΙΧ σταματημένο στη μέση του δρόμου. Η οδηγός σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Η 13χρονη έχει πέσει τραυματισμένη στο οδόστρωμα και κόσμος προσπαθεί να την βοηθήσει.

Το τροχαίο σοκ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ. Σε βίντεο καταγράφεται το λευκό ΙΧ λίγα μέτρα πριν χτυπήσει το παιδί.

Ο παππούς της 13χρονης, που έχει την κηδεμονία της, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA περιγράφει τον τρόμο που έζησαν όταν έμαθαν το τι συνέβη.

«Και εμείς τρομάξαμε και η οδηγός του αυτοκινήτου τρόμαξε και αυτή, όλοι! Εντάξει είναι ευτυχώς καλά είναι στο νοσοκομείο είναι τώρα αλλά είναι καλά. Λίγο το πόδι της πονάει».

«Είδαμε το κοριτσάκι να τρέχει και να περνάει με γυρισμένο το κεφάλι στο πλάι και είδαμε το αμάξι να προσπαθεί να φρενάρει αλλά την χτύπησε, πετάχτηκε στον αέρα, όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν από πάνω της», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε την 13χρονη στο Παίδων όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να κατασκευαστεί πεζογέφυρα και επισημαίνουν πως το σημείο σημείο είναι καρμανιόλα.