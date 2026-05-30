Η θερμική εξάντληση μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα — Τι να κάνετε πρώτα

Η θερμική εξάντληση συμβαίνει όταν το σώμα υπερθερμαίνεται και χάνει πάρα πολύ νερό και αλάτι, συνήθως μέσω έντονης εφίδρωσης.

Μπορεί να γίνει επικίνδυνη εάν τα συμπτώματα αγνοηθούν ή η ψύξη δεν ξεκινήσει γρήγορα. Τη στιγμή που εμφανίζονται τα συμπτώματα, η προτεραιότητα είναι απλή: σταματήστε κάθε δραστηριότητα, απομακρυνθείτε από τη ζέστη, δροσίστε το σώμα και αναπληρώστε τα υγρά σας.

Πώς θα νιώσετε σε περίπτωση θερμικής εξάντλησης

Η θερμική εξάντληση μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού, άσκησης ή εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, εκδηλώσεων με πολύ κόσμο, κακού αερισμού ή αφυδάτωσης. Μπορεί να ξεκινήσει σταδιακά, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί γρήγορα σε υψηλή θερμότητα ή υγρασία.

Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονη εφίδρωση

Ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας

Πονοκέφαλο

Ναυτία ή έμετο

Αδυναμία ή ασυνήθιστη κόπωση

Μυϊκές κράμπες

Δίψα

Δροσερό, χλωμό ή κολλώδες δέρμα

Γρήγορος καρδιακός παλμός

Σκούρα ούρα ή μειωμένη ούρηση από το συνηθισμένο

Τα παιδιά μπορεί επίσης να νιώσουν ασυνήθιστη υπνηλία, ευερεθιστότητα να αντιδρούν πιο νωθρά απ’ ό,τι συνήθως.

Τι πρέπει να κάνετε αμέσως

Εάν νομίζετε ότι έχετε θερμική εξάντληση, μην προσπαθήσετε να «το ξεπεράσετε». Σταματήστε ό,τι κάνετε και δροσιστείτε αμέσως!

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μετακινηθείτε σε σκιά, κλιματισμό ή στο πιο δροσερό μέρος κοντά Ξαπλώστε ή καθίστε με τα πόδια σας ελαφρώς ανασηκωμένα Αφαιρέστε τα σφιχτά, βαριά ή περιττά ρούχα Πιείτε δροσερό νερό ή ένα ποτό ενυδάτωσης Χρησιμοποιήστε δροσερά βρεγμένα πανιά, ανεμιστήρα, σπρέι ψεκασμού ή ένα δροσερό ντους Τοποθετήστε κρύα επιθέματα ή δροσερές πετσέτες στον λαιμό, τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα Ξεκουραστείτε μέχρι να βελτιωθούν τα συμπτώματα

Αποφύγετε το αλκοόλ. Μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση. Τα πολύ ζαχαρούχα ποτά μπορεί επίσης να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές, ειδικά εάν υπάρχει ήδη ναυτία.

Πότε η θερμική εξάντληση γίνεται επείγουσα ανάγκη

Η θερμική εξάντληση θα πρέπει να αρχίσει να βελτιώνεται μετά την ψύξη, την ανάπαυση και την λήψη υγρών. Εάν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν εντός περίπου 30 λεπτών, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν υπάρχουν σημάδια θερμοπληξίας, όπως:

Σύγχυση, υπερδιέγερση ή ασυνήθιστη συμπεριφορά

Λιποθυμία ή απώλεια συνείδησης

Κρίση επιληψίας

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Ζεστό δέρμα που μπορεί να σταματήσει να ιδρώνει

Γρήγορη αναπνοή ή δύσπνοια

Πόνος στο στήθος

Επαναλαμβανόμενος έμετος

Συμπτώματα που επιδεινώνονται γρήγορα

Η θερμοπληξία είναι μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης επειδή μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο, την καρδιά, τα νεφρά και τους μύες.

Ποιος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο;

Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει θερμική εξάντληση, αλλά ο κίνδυνος είναι υψηλότερος για:

βρέφη και μικρά παιδιά

ηλικιωμένους

έγκυες

εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

αθλητές

Ο κίνδυνος αυξάνεται επίσης αν έχετε:

καρδιακές παθήσεις

διαβήτη

νεφρική νόσο

παχυσαρκία

πυρετό

αφυδάτωση

χρήση αλκοόλ και ορισμένων φαρμάκων (διουρητικά και ορισμένα για την αρτηριακή πίεση, ψυχιατρικά και αντισταμινικά)

Τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά τη διάρκεια κύματος καύσωνα και δεν πρέπει να περιμένουν σοβαρά συμπτώματα πριν ηρεμήσουν.

Πώς να αποτρέψετε τη θερμική εξάντληση

Η καλύτερη πρόληψη είναι η μείωση της έκθεσης στη θερμότητα πριν το σώμα κατακλυστεί. Τις ζεστές ημέρες:

Πίνετε υγρά τακτικά

Αποφύγετε την έντονη δραστηριότητα κατά τις πιο ζεστές ώρες

Φορέστε χαλαρά, ελαφριά ρούχα

Κάντε διαλείμματα ψύξης σε σκιά ή σε κλιματισμό

Ελέγξτε τους ηλικιωμένους συγγενείς, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μην αφήνετε ποτέ παιδιά, ηλικιωμένους και κατοικίδια ζώα σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Εάν ασκείστε ή εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο κάντε διαλείμματα πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να συμβεί θερμική εξάντληση και σε εσωτερικούς χώρους;

Ναι. Μπορεί να συμβεί σε εσωτερικούς χώρους εάν ένα δωμάτιο είναι ζεστό, δεν αερίζεται καλά ή δεν διαθέτει κλιματισμό, ειδικά κατά τη διάρκεια των καύσωνα.

Πρέπει να πιώ σκέτο νερό ή ποτό με ηλεκτρολύτες;

Το σκέτο νερό είναι επαρκέστατο για πολλές ήπιες περιπτώσεις. Ένα πόσιμο ποτό ενυδάτωσης ή ένα ποτό ηλεκτρολυτών μπορεί να βοηθήσει εάν έχει υπάρξει έντονη εφίδρωση, έμετος ή παρατεταμένη άσκηση.

Συμπέρασμα

Η θερμική εξάντληση είναι η προειδοποίηση του σώματος ότι πασχίζει να ανταπεξέλθει στη ζέστη. Η πρώτη αντίδραση θα πρέπει να είναι η άμεση ψύξη, η ανάπαυση και η λήψη υγρών, όχι η αναμονή «για να δούμε αν θα περάσει».

Οι περισσότερες ήπιες περιπτώσεις βελτιώνονται με γρήγορη δράση. Αλλά η σύγχυση, η λιποθυμία, οι σπασμοί, η αναπνευστική δυσχέρεια, η πολύ υψηλή θερμοκρασία ή τα συμπτώματα που δεν βελτιώνονται μέσα σε περίπου 30 λεπτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγουσα ανάγκη.

