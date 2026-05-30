LIVE: Ο τελικός του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League, στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο, που θα γίνει (30/5-19:00) στη «Puskas Arena», στη Βουδαπέστη.

Η γαλλική ομάδα και κάτοχος του τροπαίου, κουβαλώντας μαζί της το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ από το Μόναχο, αναζητά –στον τρίτο της τελικό- να πάρει τη θέση της... Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας συνεχόμενους τίτλους (μετά το 2018 που το είχε καταφέρει η ισπανική ομάδα).

Η Άρσεναλ αγωνίζεται μόλις σε έναν δεύτερο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, 20 χρόνια μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι το 2006, φτάνοντας στο κορυφαίο ραντεβού, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια.

Πρόκειται για μία άτυπη ρεβάνς των περσινών ημιτελικών, τους οποίους η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με συνολικό σκορ 3-1 (1-0 στο Λονδίνο και 2-1 στο Παρίσι).

