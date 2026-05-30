Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

Οι καιρικές συνθήκες με νότιους ανέμους 3 Μποφόρ διευκολύνουν την ασφαλή πλεύση του σκάφους.

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε πριν από λίγο στο «Δελφίνι» «Ήλιδα Ντόλφιν», κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Κέρκυρα με προορισμό τους Παξούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος παρουσίασε πρόβλημα στην αριστερή κύρια μηχανή του. Στο υδροπτέρυγο επιβαίνουν 49 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Το «Ήλιδα Ντόλφιν» συνεχίζει το ταξίδι του προς το λιμάνι των Παξών με μειωμένη ταχύτητα, ενώ ο κυβερνήτης του πλοίου δεν έχει αιτηθεί συνδρομή, καθώς η κατάσταση παραμένει πλήρως ελεγχόμενη. Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει την ασφαλή πλεύση του σκάφους.