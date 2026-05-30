Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

Η αμόλυβδη επιστρέφει κάτω από τα 2 ευρώ, σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Στιγμιότυπο από ανεφοδιασμό αυτοκινήτου με βενζίνη σε πρατήριο καυσίμων στην Αθήνα.

EUROKINISSI.
  • Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στα διυλιστήρια υποχωρούν για έκτη συνεχόμενη ημέρα, με συνολική μείωση περίπου 12 λεπτών ανά λίτρο τις τελευταίες ημέρες.
  • Στο Λεκανοπέδιο Αττικής, η αμόλυβδη πωλείται ξανά κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει τιμές κάτω από 1,65 ευρώ ανά λίτρο.
  • Από 01 Ιουνίου μειώνεται η κρατική επιδότηση στα καύσιμα από 20 σε 15 λεπτά ανά λίτρο, κάτι που θα επηρεάσει τις τελικές τιμές στην αντλία.
  • Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις τιμές της βενζίνης και θα παρέμβει αν χρειαστεί.
  • Η αποκλιμάκωση των τιμών στα διυλιστήρια συνδέεται με τη διόρθωση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αναμένεται να μεταφερθεί σταδιακά στη λιανική αγορά.
Για έκτη συνεχόμενη ημέρα, οι τιμές των καυσίμων στα διυλιστήρια κινούνται καθοδικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες μειώσεις και στην αντλία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η αποκλιμάκωση στη χονδρική αγορά δεν μεταφέρεται άμεσα στη λιανική, γεγονός που εξηγεί γιατί οι τιμές εξακολουθούν να διαφέρουν αισθητά σε κάθε πρατήριο, ακόμη και στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, ολοένα και περισσότερα πρατήρια αναμένεται να ενσωματώνουν το χαμηλότερο κόστος προμήθειας.

Ήδη σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, η αμόλυβδη πωλείται ξανά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ / λίτρο, ενώ, στο πετρέλαιο κίνησης εντοπίζονται τιμές χαμηλότερες από 1,65 ευρώ / λίτρο.

Η πτώση των τιμών συνδέεται άμεσα με τη διόρθωση που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, εξέλιξη που μεταφέρεται σταδιακά και στα ελληνικά διυλιστήρια.

Η τιμή διυλιστηρίου της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία περιλαμβάνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αλλά όχι τον ΦΠΑ και το εμπορικό περιθώριο κέρδους, είχε «εκτιναχθεί» έως τα 1,60 ευρώ ανά λίτρο την 20ή Μαΐου. Από τότε υποχωρεί σταθερά, καταγράφοντας συνολική μείωση περίπου 12 λεπτών ανά λίτρο μέσα σε λίγες ημέρες.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα υψηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες, η τιμή στα διυλιστήρια έχει επιστρέψει περίπου στα 1,17 ευρώ / λίτρο, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση και στη λιανική αγορά.

Στο τοπίο των επόμενων ημερών θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αλλαγή στην κρατική επιδότηση. Από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου, η ενίσχυση μειώνεται από 20 σε 15 λεπτά / λίτρο, παράγοντας που θα επηρεάσει την τελική τιμή που θα δουν οι καταναλωτές στην αντλία.

Παρά τη συγκεκριμένη μεταβολή, η συνολική εικόνα παραμένει θετική για τους οδηγούς. Η αγορά καυσίμων δείχνει να έχει περάσει σε φάση αποκλιμάκωσης, με τις μειώσεις να αναμένεται να φανούν στις αντλίες το επόμενο διάστημα.

Πιερρακάκης: «Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί»

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε τις προάλλες ότι «παρακολουθούμε τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και θα παρέμβουμε αν κριθεί απαραίτητο».

«Φυσικά και είμαστε πάνω από το πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης. Θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με ό,τι έχουμε μπροστά μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων, το ένα οριζόντιο που έχει ληφθεί, αφορά στο diesel. Αυτό έγινε, σύμφωνα με τον υπουργό, διότι αυτό δρα πληθωριστικά στην οικονομία.

Ακόμη, επεσήμανε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί πρόβλημα και η Ελλάδα επιλέγει, όπως και η Κομισιόν ως κατεύθυνση, μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, παραμετροποιημένα, όπως για τα λιπάσματα και την αμόλυβδη.

Ιδιαίτερα για το diesel, τόνισε πως έχει αξιολογηθεί ότι «θέλουμε ένα οριζόντιο μέτρο γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα, είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις επιχειρήσεις. Άρα, ξεκινήσαμε κάνοντας αυτό και το αξιολογούμε με βάση που είναι οι τιμές του πετρελαίου. Όταν ερχόμουν εδώ, ήταν στα 95 (δολάρια ανά βαρέλι)».

