Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι απέναντι στη σημερινή κατάσταση «η λύση έγκειται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και σε ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας»

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

«Τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμα και αφορούν το αν θα συνεχιστεί η παρούσα πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στο Action24, για να υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι απέναντι στη σημερινή κατάσταση «η λύση έγκειται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και σε ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας». Συγκεκριμένα, «απαιτείται προστασία των δανειοληπτών και των συντάξεων, καθώς και ουσιαστική αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων με πολιτικές που θα στηρίξουν έμπρακτα το εισόδημα των πολιτών». Είπε ότι «αυτά είναι τα διακυβεύματα που θα αναμετρηθούν στις εκλογές» και ότι «δεν θα κριθεί το μάρκετινγκ του ενός ή του άλλου, αλλά οι προτεινόμενες πολιτικές». «Οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα την τσέπη τους και επιλέγουν εκείνον που πιστεύουν ότι μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και καλύτερες μέρες», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «την ώρα που το πολιτικό ενδιαφέρον μονοπωλείται επί μία εβδομάδα αποκλειστικά από τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την Πέμπτη συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύνταξη χηρείας, αναμένοντας την απάντηση της κυβέρνησης». Το ΠΑΣΟΚ, θύμισε, πρότεινε «να μην εφαρμοστεί η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία, να μην αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, και να γίνει συμψηφισμός μέσω των φορολογικών υποχρεώσεων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν ήδη καταβάλει εισφορές». Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «χθες, όταν ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, του υπενθυμίσαμε ότι πρόκειται για δικό τους νόμο του 2020, τον οποίο χρειάστηκαν έξι χρόνια για να υλοποιήσουν». «Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επαίρεται για έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2020 και φτάνουμε στον Μάιο του 2026 για να δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ότι ‘σε λίγο καιρό θα τεθεί σε λειτουργία';», σχολίασε, για να τονίσει: «Ποιος, λοιπόν, ασκεί δομική και πολυθεματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο; Εκεί θα κριθούμε όλοι». Σχολίασε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό», για να τονίσει πως «αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και σχολιάζοντας τις αποκλίσεις των μετρήσεων, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «εμείς δεν φωνάζουμε, θέσαμε ένα ζήτημα που βασίζεται στην κοινή λογική και το οποίο τελικά δικαιώθηκε: Επισημάναμε ότι δεν είναι δυνατόν δύο δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν με διαφορά μόλις τριών ημερών, να παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Η μία έδειχνε διαφορά οκτώ μονάδων και η άλλη μόλις μισής μονάδας. Προφανώς, μία από τις δύο έχει υποπέσει σε σφάλμα, είτε μεθοδολογικό είτε στο δείγμα, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό το επιχείρημα, καθώς δεν αποτυπώθηκε διαφορά οκτώ μονάδων». Πρόσθεσε ότι είναι κρίσιμο ερώτημα το γιατί ενώ υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία να μην δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις πριν από την επίσημη ίδρυση των κομμάτων, οι συγκεκριμένες μετρήσεις διενεργήθηκαν νωρίτερα και τελικά δημοσιεύθηκαν.

Παράλληλα ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «δεν είναι δυνατόν η ΝΔ να εγκαλεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ επειδή ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις, όταν η ίδια, για την ίδια ακριβώς εταιρεία, είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου της στις 22 Μαΐου του 2022, στην οποία προέβαινε σε δριμύτατη καταγγελία κατά της Real Polls, αναφέροντας ότι τα ευρήματά της είναι κατευθυνόμενα και στηλίτευε τις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». «Εμείς εκφράζουμε την κοινή λογική. Είναι δυνατόν την ίδια περίοδο, μετρημένοι με τα ίδια κριτήρια, η διαφορά να ορίζεται ταυτόχρονα και οκτώ μονάδες και μισή μονάδα; Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό» τόνισε.

Σχετικά με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «προφανώς, όταν ιδρύονται νέα κόμματα με επικεφαλής πρόσωπα γνωστά, που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία και έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας, ή η κα Καρυστιανού, η οποία έλαβε μεγάλη προβολή λόγω της δράσης της, είναι απολύτως λογικό να παρατηρείται μια προσωρινή αναδιάταξη των δυνάμεων».

