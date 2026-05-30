Αυξημένη κίνηση στους δρόμους - Ξεκινά η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας και τις ασφαλείς αποστάσεις λόγω της αναμενόμενης κορύφωσης της κίνησης.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση που παρατηρείται το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου από την Αττική.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ κατά διαστήματα σχηματίζονται ουρές οχημάτων που εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.

Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην έναρξη της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς αρκετοί πολίτες επιλέγουν να αναχωρήσουν νωρίτερα από την πρωτεύουσα για δημοφιλείς περιοχές της χώρας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, κυρίως γύρω από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα σημεία σύνδεσης με τον Κηφισό.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Επιβαρυμένη εμφανίζεται η λεωφόρος Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Αμαρουσίου και Κηφισιάς, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Βουλιαγμένης, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε ορισμένα σημεία.

Η εικόνα στους δρόμους αναμένεται να παραμείνει επιβαρυμένη τις επόμενες ώρες, καθώς κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, τήρηση των ορίων ταχύτητας και ασφαλείς αποστάσεις, καθώς η έξοδος για το τριήμερο αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

