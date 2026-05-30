Αυξημένη κίνηση στους δρόμους - Ξεκινά η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε κεντρικές δρόμους, καθώς ξεκινά η έξοδος των αδειούχων για το πρώτο μεγάλο τριήμερο του καλοκαιριού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους - Ξεκινά η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λόγω αυξημένης κίνησης στο ρεύμα εξόδου.
  • Η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και ουρές οχημάτων εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.
  • Η αυξημένη κίνηση οφείλεται στην έναρξη της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
  • Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής.
  • Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας και τις ασφαλείς αποστάσεις λόγω της αναμενόμενης κορύφωσης της κίνησης.
Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση που παρατηρείται το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου από την Αττική.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ κατά διαστήματα σχηματίζονται ουρές οχημάτων που εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.

Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην έναρξη της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς αρκετοί πολίτες επιλέγουν να αναχωρήσουν νωρίτερα από την πρωτεύουσα για δημοφιλείς περιοχές της χώρας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, κυρίως γύρω από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα σημεία σύνδεσης με τον Κηφισό.

κίνηση - 30/5

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Επιβαρυμένη εμφανίζεται η λεωφόρος Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Αμαρουσίου και Κηφισιάς, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Βουλιαγμένης, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε ορισμένα σημεία.

Η εικόνα στους δρόμους αναμένεται να παραμείνει επιβαρυμένη τις επόμενες ώρες, καθώς κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, τήρηση των ορίων ταχύτητας και ασφαλείς αποστάσεις, καθώς η έξοδος για το τριήμερο αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ