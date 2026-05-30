Επιχείρηση «Θερισμός»: Πώς το ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠE

Snapshot Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εξάρθρωσε πέντε εγκληματικές ομάδες που εκμεταλλεύονταν παράνομα τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018.

Περισσότεροι από 1.150 κατηγορούμενοι εμπλέκονται στις υποθέσεις, με πάνω από 90 συλλήψεις και ζημία που εκτιμάται πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούσαν πλαστά στοιχεία ιδιοκτησίας και συνεργασία με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να υποβάλουν ψευδείς αιτήσεις επιδοτήσεων.

Οι υποθέσεις καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως τη βόρεια Ελλάδα, αποκαλύπτοντας την εκτεταμένη διείσδυση οργανωμένου εγκλήματος στον αγροτικό τομέα.

Η Δικαιοσύνη και η Αστυνομία έχουν ξεκινήσει πάνω από 70 ελέγχους για παρατυπίες στις επιδοτήσεις από το 2010, με συνεχή έρευνα και αυξανόμενα αποτελέσματα.

Με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Θερισμός», η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, αποκαλύπτει και πλήττει τη μακροχρόνια δράση οργανωμένων κυκλωμάτων γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με δημοσιογραφική ανάλυση στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα στους τελευταίους έξι μήνες έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές ομάδες που δρούσαν από την Κρήτη μέχρι τη βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη βαθιά και διαχρονική εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος σε ένα σύστημα παράνομων επιδοτήσεων. Πρόκειται για δίκτυα που, όπως προκύπτει, δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον αγροτικό χώρο, αλλά εκμεταλλεύονται τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για να αποκομίζουν παράνομα κέρδη. Οι φάκελοι της ΔΑΟΕ δείχνουν, από τη μία πλευρά, ότι η δράση αυτών των κυκλωμάτων ανάγεται τουλάχιστον στο 2018, στοιχείο που υπογραμμίζει τη χρονική έκταση του προβλήματος στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων, και από την άλλη ανατρέπουν την εικόνα ότι τέτοιες απάτες προέρχονται κυρίως από γεωργούς και κτηνοτρόφους με πολιτικές διασυνδέσεις.

«Θερισμός» με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους

Οι επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ έχουν λάβει την κωδική ονομασία «Θερισμός», είχαν ξεκινήσει με εντολή της σημερινής πολιτικής ηγεσίας πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι αριθμοί εντυπωσιάζουν.

Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή στις πέντε υποθέσεις που διαλεύκανε το «ελληνικό FBI» ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και περίπου 40 κρατήθηκαν προσωρινά και έκτοτε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ζημία από τη δράση των πέντε εγκληματικών ομάδων δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με απόλυτη ακρίβεια, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, όμως εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

«Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες “μικρές” υποθέσεις. Και αυτές υπάρχουν, προφανώς, και δεκάδες καταχραστές έχουν ήδη καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη, ή είναι υπόδικοι», ανέφερε κυβερνητική πηγή που έχει γνώση της όλης προσπάθειας εξυγίανσης του μηχανισμού χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων, αναφερόμενος στα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο διάφορων ερευνών ανά την Ελλάδα.

«Σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις όμως», συνέχισε η ίδια πηγή, «βλέπουμε οργανωμένες ομάδες, με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολυετή δράση. Είναι μία πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, που γενικά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό».

Το modi operandi

Από την ανάλυση των πέντε μεγάλων υποθέσεων προκύπτει ότι οι εγκληματικές ομάδες ακολουθούσαν παρόμοια μεθοδολογία δράσης. Εντόπιζαν αγροτεμάχια με δικαιώματα επιδότησης για καλλιέργειες ή βοσκοτόπια, τα οποία όμως δεν είχαν δηλωθεί από άλλους αιτούντες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις επρόκειτο για εκτάσεις που ανήκαν σε ανυποψίαστους πολίτες, σε αποβιώσαντες ή ακόμη και στο Δημόσιο.

Στη συνέχεια, ηγετικά στελέχη των οργανώσεων ή άτομα με λογιστικές γνώσεις προχωρούσαν στην καταχώριση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης συνεργατών ή συγγενών τους, οι οποίοι εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές. Με βάση αυτές τις πλαστές ενδείξεις κυριότητας υποβάλλονταν αιτήσεις για την καταβολή ενισχύσεων. Λίγο αργότερα, οι σχετικές καταχωρίσεις στο Ε9 των «ιδιοκτητών» διαγράφονταν, σε μια προσπάθεια συγκάλυψης των ιχνών της απάτης.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες βοσκοτόπων δήλωναν διογκωμένα τον αριθμό των ζώων τους, επιδιώκοντας την απόκτηση ακόμη μεγαλύτερων επιδοτήσεων.

Σε δύο περιπτώσεις, οι εγκληματικές ομάδες φαίνεται να υποστηρίζονταν από στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, τα οποία λειτουργούν ως διαμεσολαβητικοί φορείς μεταξύ παραγωγών και ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω αυτής της σχέσης, οι δράστες είχαν πρόσβαση σε χαρτογραφικά δεδομένα του Οργανισμού και μπορούσαν να εντοπίζουν ευκολότερα αδήλωτες εκτάσεις, ενώ παράλληλα εξασφάλιζαν πιο ευνοϊκή μεταχείριση στην υποβολή των αιτήσεών τους.

Σε μία από τις υποθέσεις, η εγκληματική ομάδα ακολούθησε διαφορετική τακτική, δημιουργώντας δύο εταιρείες που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρων. Τα παράνομα έσοδα προέκυπταν όταν συνεργαζόμενα πρόσωπα των εταιρειών υπέβαλαν αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδεύοντάς τες με τα πλαστά παραστατικά ως δήθεν αποδεικτικά επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά των κατηγορουμένων, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στο πεδίο των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η πρώτη οργάνωση που εξαρθρώθηκε οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών σε περισσότερα από 40 άτομα και δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και τη Σάμο. Η δεύτερη, η οποία διαλύθηκε στις αρχές Απριλίου και στην οποία εμπλέκονται 290 πρόσωπα, είχε βάση το Κιλκίς και άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Ακολούθησαν, μέσα στον Μάιο, οι εξαρθρώσεις μίας ομάδας που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και δύο ακόμη οργανώσεων με «έδρα» τη Μακεδονία, αλλά με δίκτυα που εκτείνονταν έως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο. Σε μία από αυτές, η οποία εκτιμάται ότι λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018, εμπλέκονται συνολικά 404 κατηγορούμενοι.

Συστηματική αντιμετώπιση

Ξεχωριστές πληροφορίες δείχνουν, επίσης, πόσο μεγάλη έμφαση δίνουν εδώ και χρόνια η ελληνική Δικαιοσύνη και η Αστυνομία στην καταπολέμηση της παράνομης άντλησης αγροτικών ενισχύσεων.

Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά έχουν παραγγελθεί 70 έλεγχοι για πιθανές παρατυπίες στις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, με τις πρώτες ενέργειες να χρονολογούνται από το 2010.

«Κάθε έρευνα απαιτεί πολύ χρόνο, συγκέντρωση στοιχείων, ενδελεχή αξιολόγηση και αντιπαραβολή τους. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, όμως είναι πάντα σημαντικό να βλέπεις μία προσπάθεια να αποφέρει καρπούς», σημείωσε ανώτερο στέλεχος της ΔΑΟΕ, που επέμεινε στην ανωνυμία του. «Αυτό που μετράει είναι ότι πλέον έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και με κάθε υπόθεση καταλαβαίνουμε κι εμείς καλύτερα πώς συγκροτούνταν και πώς λειτουργούσαν όλες αυτές οι ομάδες», συνέχισε.

Πέραν της ευρείας έρευνας που έχει διατάξει ο εισαγγελέας που εποπτεύει το «ελληνικό FBI», υπάρχουν περαιωμένες και εν εξελίξει έρευνες που έχουν παραγγείλει τόσο εισαγγελείς πρωτοδικών όσο και οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

