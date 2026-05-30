Σε τι χρησιμεύει η μικρή στρογγυλή τρύπα στα κινητά τηλέφωνα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

Η λειτουργία της που οι περισσότεροι αγνοούν 

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην υποδοχή φόρτισης των κινητών είναι ένα μικφωνο ακύρωσης θορύβου που βελτιώνει την ποιότητα ήχου στις κλήσεις.
  • Το μικρόφωνο καταγράφει τον περιβάλλοντα θόρυβο και το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να ξεχωρίσει τη φωνή από τον θόρυβο.
  • Χωρίς αυτήν την τρύπα δεν θα ήταν δυνατή η καθαρή μετάδοση φωνής, ειδικά σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
  • Το μικρόφωνο χρησιμοποιείται επίσης για εγγραφή βίντεο, φωνητικό έλεγχο και κλήσεις hands
  • free, και συχνά υπάρχουν περισσότερα από ένα μικρόφωνα στη συσκευή.
  • Οι κατασκευαστές προειδοποιούν να μην εισάγονται αντικείμενα στην τρύπα για να αποφευχθούν βλάβες και απώλεια ανθεκτικότητας στο νερό.
Όλα τα κινητά, είτε είναι Android, είτε είναι συσκευή της Apple δίπλα από την υποδοχή του φορτιστή, έχουν μια μικρή στρογγυλή τρύπα, η οποία έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών δεν γνωρίζουν.

Αυτή η δυσδιάκριτη τρύπα είναι στην πραγματικότητα ένα μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου (noise cancelling). Είναι ένα λεγόμενο δευτερεύον μικρόφωνο που εξασφαλίζει καθαρό ήχο κατά τη διάρκεια κλήσεων, βίντεο ή φωνητικών μηνυμάτων.

Λειτουργεί καταγράφοντας τον θόρυβο του περιβάλλοντος και το λογισμικό του τηλεφώνου στη συνέχεια χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να διαχωρίσει τη φωνή σας από τον θόρυβο που υπάρχει στον χώρο με σκοπό να τον ελαχιστοποιήσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι αντί για το βουητό ο συνομιλητής σας ακούει τη φωνή σας καθαρά.

Ο ιστότοπος SecureStuff γράφει μάλιστα: «Χωρίς αυτήν την τρύπα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη μετάδοση φωνής. Χάρη σε αυτήν την οπή, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή σας ακόμα και σε ένα θορυβώδες δωμάτιο».

Άλλες λειτουργίες αυτής της τρύπας

Εκτός από τις κλήσεις, το μικρόφωνο χρησιμοποιείται επίσης για εγγραφή βίντεο, φωνητικό έλεγχο και κλήσεις hands-free. Ορισμένα τηλέφωνα διαθέτουν ακόμη και περισσότερα από ένα από αυτά τα μικρόφωνα. Ένα στο κάτω μέρος, ένα στο πάνω μέρος και μερικές φορές στο πίσω μέρος δίπλα στον φακό της κάμερας. Όλα αυτά συνεργάζονται για να βοηθήσουν το τηλέφωνο να εντοπίσει σωστά τη φωνή σας.

Για την αποφυγή ζημιών, το μικρόφωνο είναι συνήθως κρυμμένο σε έναν πλαστικό θάλαμο ή σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κανάλι που προστατεύει τη μεμβράνη του. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι δεν έχει σημασία αν κάποιος τρυπήσει την τρύπα. Ωστόσο, οι κατασκευαστές συμβουλεύουν να μην βυθίζετε αντικείμενα μέσα σε αυτό - υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο μηχανικής βλάβης, αλλά και σπασίματος της σφράγισης και, κατά συνέπεια, της αντοχής στο νερό.

Τι πρέπει να προσέχετε

Λόγω του μεγέθους και του σχήματός του, πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την οπή με την υποδοχή για μια αφαιρούμενη κάρτα SIM. Αλλά η διαφορά είναι συχνά ευδιάκριτη. Η υποδοχή SIM έχει συνήθως ένα λεπτό πλαίσιο ή βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. Η οπή του μικροφώνου είναι συνήθως κοντά στην υποδοχή USB-C ή στην υποδοχή φόρτισης.

