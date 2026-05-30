Συγκλονίζει η μητέρα του Μάριου: «Άνοιξε το βρωμερό στοματάκι σου, που είναι το παιδί μου;»

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του άτυχου Μάριου Παπαγεωργίου

Δημήτρης Δρίζος

Συγκλονίζει η μητέρα του Μάριου: «Άνοιξε το βρωμερό στοματάκι σου, που είναι το παιδί μου;»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο κατηγορούμενος, πρώην αστυνομικός και φίλος του Μάριου Παπαγεωργίου, θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας του Μάριου.
  • Η μητέρα του Μάριου ζητά από τον κατηγορούμενο να αποκαλύψει πού βρίσκεται το σώμα του παιδιού της για να μπορέσει να το θάψει.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπόδιζε τους φίλους του Μάριου να απευθυνθούν στην αστυνομία και να παρείχε πληροφορίες στον πατέρα του Μάριου για τις κινήσεις της οικογένειας.
  • Ο θείος του Μάριου υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος γνωρίζει πολλά για την υπόθεση και εκφράζει ανησυχία για προσπάθειες αποφυγής της δίκης του.
  • Η δίκη του κατηγορούμενου έχει προγραμματιστεί μετά από πολλές αναβολές, με την οικογένεια να ελπίζει σε δικαιοσύνη και εύρεση του Μάριου.
Snapshot powered by AI

Ο γιος του καταδικασμένου σε ισόβια εγκέφαλου για την υπόθεση του Μάριου Παπαγεωργίου και πρώην αστυνομικός, δίνει λόγο στη Δικαιοσύνη.

Τραγική φιγούρα η χαροκαμένη μητέρα που περιμένει -χρόνια τώρα- την απάντηση για το μονάκριβο παιδί της. Η ίδια αλλά και ο θείος του Μάριου Παπαγεωργίου μιλούν στο “Φως στο Τούνελ”.

Η μητέρα του ανέφερε:

«Δεν του ζητάω τίποτα άλλο. Του ζητάω να ανοίξει το στοματάκι του το βρώμικο, να μας πούνε πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάμε να μαζέψουμε τα κοκαλάκια του, αυτό θέλω. Έχω κουραστεί ψυχικά, σωματικά, τα πάντα»,

»Ο κατηγορούμενος είναι το πρόσωπο κλειδί διότι ήτανε στενός φίλος του Μάριου. Ο αστυνομικός αυτός, ο οποίος δούλευε τότε στον τέταρτο όροφο της ΓΑΔΑ, άρχισε να λέει ψέματα. Είπε ότι έβλεπε το Μάριο κοριτσάκια στην παραλία. Αντί να προτρέψει τους φίλους του Μάριου να πάνε στην αστυνομία, αντίθετα τους απέτρεπε. Και τους έλεγε ότι οι αστυνομικοί είναι ρουφιάνοι, ότι συνεργάζονται με τους εμπόρους ναρκωτικών και ότι θα σκοτώσουν το παιδί. Τηλεφωνιόταν συνέχεια με τον ανιψιό μου, και δέκα φορές την ημέρα, για να μάθει πού είμαι εγώ, πόσα χρήματα έχουμε μαζέψει, τι κινήσεις κάνουμε, για να πληροφορήσει τον πατέρα του. Δε φέρθηκε καθόλου ανθρώπινα. Ποτέ δεν ήρθε στο σπίτι να παρηγορήσει εμένα ή τον ξάδερφό του. Εγώ ήμουν στην Αστυνομία, και παρακάλεσα τους αστυνομικούς οι οποίοι έρχονται τώρα για μάρτυρες, να μην πούνε τίποτα σε όλα αυτά. Την επόμενη τα ήξερε ο αρχηγός, ο δολοφόνος, και είπε στη γυναίκα του, η οποία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω στον δ….. Της λέω, “Γιατί να πάω εγω στον δ…..;” “Ξέρεις εσύ” μου λέει. Τα ‘χανε μάθει όλα».

Ο κατηγορούμενος είναι και ο τελευταίος άνθρωπος που έχει μιλήσει με το Μάριο.

Όπως αναφέρει η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου, «Αυτός μίλαγε πρώτα με τον πατέρα του και μετά μίλαγε με το Μάριο. Ήξερε τα πάντα, ρύθμιζαν τα πάντα μαζί με τον πατέρα του, και προσπαθούσε να πάρει πληροφορίες για να εξαπατήσει την ανάκριση. Είχε πει, πριν ακόμα εγώ μάθω για το αυτοκίνητο, πού βρίσκεται το αυτοκίνητο του Μάριου. Κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς, τα ήξερε αυτός πριν ακόμα μου με πάρουν τηλέφωνο και μου τα πουν».

Δημοσιογράφος: Ο Μάριος ήταν στο εξοχικό τότε, και τον είχε πάρει τηλέφωνο να τον πείσει να επιστρέψει;

«Ναι. Ήτανε μαζί. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί, πρώτη φορά το λέω. Αυτό είχε γίνει και τρία χρόνια πριν. Είμαστε στο εξοχικό, και τον πήρανε παρέα με τον πατέρα του τηλέφωνο να έρθει στην Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή εμένα με είχε πιάσει πανικός. Λέω, πού θα πας; Ήτανε μικρό το παιδί τότε, ήταν 22-23 χρονών. Τον έπεισα και δεν έφυγε. Τον μεθοδεύσανε όμως, και εφτά χρόνια πριν είχε γίνει αυτό. Δυστυχώς ήταν φίδια κολοβά, τα οποία δεν είχα πάρει εγώ είδηση».

Δημοσιογράφος: Αυτός ο άνθρωπος τώρα γιατί δεν έρχεται να σας αντικρίσει στο δικαστήριο; Δειλιάζει;

«Σιγά, τι… πώς να ‘χει το θάρρος; Δεν έχουν τσίπα! Δεν έχουν αξιοπρέπεια, οικογενειακώς. Σιγά να μη ντρέπεται. Είναι άνθρωποι χωρίς αισθήματα. Χωρίς κανένα συναίσθημα. Κοιτάνε μόνο το χρήμα. Εύχομαι και πιστεύω να υπάρξει δικαιοσύνη. Και από την επίγεια δικαιοσύνη, αλλά θα υπάρξει δικαιοσύνη από τον Θεό. Θα τιμωρηθεί αργά ή γρήγορα».

Θείος Μάριου Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά»

Ο θείος του Μάριου Παπαγεωργίου μίλησε επίσης στο Τούνελ.

Δημοσιογράφος: Μετά από δεκατέσσερα χρόνια και πολλές αναβολές, έχουμε μία δίκη και ένα πρόσωπο κλειδί το οποίο δικάζεται.

«Είναι ένα πρόσωπο που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Ξέρει πολλά. Και ίσως με την αποφυγή τους, αποφεύγουν να γίνει και η δίκη. Δεν θέλουν να παρουσιαστεί στη δίκη αυτός ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω θα κάνουν τα πάνω κάτω να μην έρθει στο δικαστήριο. Ποντάρουν στο πότε θα φύγει από τη ζωή η μάνα του Μάριου. Γι’ αυτό και από αναβολή σε αναβολή πηγαίναμε, αλλά ευτυχώς, το δικαστήριο δεν δέχτηκε να αναβληθεί πάλι η δίκη και θα την έχουμε 29 Ιουνίου», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «Ο κατηγορούμενος έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα και προσπαθούσαν να μάθουνε στο περιβάλλον της Βαρβάρας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, να μην πάμε στην αστυνομία».

Δημοσιογράφος: Φαίνεται πως ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που είχε μιλήσει με το Μάριο.

«Ναι, και μάλιστα είχε μιλήσει και αρκετή ώρα. Πέντε λεπτά. Και είχε βρει και το αυτοκίνητο τότε. Ναι, ναι, και αυτός υπέδειξε πολύ γρήγορα πού είναι το αυτοκίνητο. Να πάμε να το πάρουμε. Τον έβαζε ο πατέρας, δεν ξέρω πώς γινότανε, ήτανε μαζί. Ήταν υπόθεση, ότι είναι γνώστης του θέματος. Και συμμετείχε, πιστεύω, σε όλη την υπόθεση. Αυτό θα αποδειχθεί και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας… ότι ήταν ενημερωμένος. Και με τα τηλέφωνα, και σχετικά και με το αυτοκίνητο. Και μπορώ να σας πω, ότι εγώ ήμουν ήσυχος πριν γίνει βέβαια το γεγονός. Ότι το παιδί κάνει παρέα με δύο αστυνομικούς, ο πατέρας τους είναι στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και λέω είναι αξιόλογη οικογένεια. Ούτε καν πέρναγε καθόλου από το μυαλό μου. και ήμουν και ήσυχος. Και λέω μπράβο, έχει κάνει καλές παρέες. Πού να ‘ξερα ότι ήτανε στη φωλιά του λύκου το παιδί».

«Περιμένουμε τώρα, από το δικαστήριο να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα… μήπως βρεθεί το παιδί και να ηρεμήσει κι η μάνα του. Είναι ήρωας… πώς ακόμα ζει. Ζει με αυτή την ελπίδα ότι μπορεί να βρει το παιδί της. Αυτό την κρατάει. Και χρωστάμε πολλά στην Αγγελική Νικολούλη, από εκεί ξεκίνησε, θα ήταν έξω αυτός τώρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ