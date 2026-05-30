Συγκλονίζει η μητέρα του Μάριου: «Άνοιξε το βρωμερό στοματάκι σου, που είναι το παιδί μου;»

Snapshot Ο κατηγορούμενος, πρώην αστυνομικός και φίλος του Μάριου Παπαγεωργίου, θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας του Μάριου.

Η μητέρα του Μάριου ζητά από τον κατηγορούμενο να αποκαλύψει πού βρίσκεται το σώμα του παιδιού της για να μπορέσει να το θάψει.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπόδιζε τους φίλους του Μάριου να απευθυνθούν στην αστυνομία και να παρείχε πληροφορίες στον πατέρα του Μάριου για τις κινήσεις της οικογένειας.

Ο θείος του Μάριου υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος γνωρίζει πολλά για την υπόθεση και εκφράζει ανησυχία για προσπάθειες αποφυγής της δίκης του.

Η δίκη του κατηγορούμενου έχει προγραμματιστεί μετά από πολλές αναβολές, με την οικογένεια να ελπίζει σε δικαιοσύνη και εύρεση του Μάριου.

Ο γιος του καταδικασμένου σε ισόβια εγκέφαλου για την υπόθεση του Μάριου Παπαγεωργίου και πρώην αστυνομικός, δίνει λόγο στη Δικαιοσύνη.

Τραγική φιγούρα η χαροκαμένη μητέρα που περιμένει -χρόνια τώρα- την απάντηση για το μονάκριβο παιδί της. Η ίδια αλλά και ο θείος του Μάριου Παπαγεωργίου μιλούν στο “Φως στο Τούνελ”.

Η μητέρα του ανέφερε:

«Δεν του ζητάω τίποτα άλλο. Του ζητάω να ανοίξει το στοματάκι του το βρώμικο, να μας πούνε πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάμε να μαζέψουμε τα κοκαλάκια του, αυτό θέλω. Έχω κουραστεί ψυχικά, σωματικά, τα πάντα»,

»Ο κατηγορούμενος είναι το πρόσωπο κλειδί διότι ήτανε στενός φίλος του Μάριου. Ο αστυνομικός αυτός, ο οποίος δούλευε τότε στον τέταρτο όροφο της ΓΑΔΑ, άρχισε να λέει ψέματα. Είπε ότι έβλεπε το Μάριο κοριτσάκια στην παραλία. Αντί να προτρέψει τους φίλους του Μάριου να πάνε στην αστυνομία, αντίθετα τους απέτρεπε. Και τους έλεγε ότι οι αστυνομικοί είναι ρουφιάνοι, ότι συνεργάζονται με τους εμπόρους ναρκωτικών και ότι θα σκοτώσουν το παιδί. Τηλεφωνιόταν συνέχεια με τον ανιψιό μου, και δέκα φορές την ημέρα, για να μάθει πού είμαι εγώ, πόσα χρήματα έχουμε μαζέψει, τι κινήσεις κάνουμε, για να πληροφορήσει τον πατέρα του. Δε φέρθηκε καθόλου ανθρώπινα. Ποτέ δεν ήρθε στο σπίτι να παρηγορήσει εμένα ή τον ξάδερφό του. Εγώ ήμουν στην Αστυνομία, και παρακάλεσα τους αστυνομικούς οι οποίοι έρχονται τώρα για μάρτυρες, να μην πούνε τίποτα σε όλα αυτά. Την επόμενη τα ήξερε ο αρχηγός, ο δολοφόνος, και είπε στη γυναίκα του, η οποία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω στον δ….. Της λέω, “Γιατί να πάω εγω στον δ…..;” “Ξέρεις εσύ” μου λέει. Τα ‘χανε μάθει όλα».

Ο κατηγορούμενος είναι και ο τελευταίος άνθρωπος που έχει μιλήσει με το Μάριο.

Όπως αναφέρει η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου, «Αυτός μίλαγε πρώτα με τον πατέρα του και μετά μίλαγε με το Μάριο. Ήξερε τα πάντα, ρύθμιζαν τα πάντα μαζί με τον πατέρα του, και προσπαθούσε να πάρει πληροφορίες για να εξαπατήσει την ανάκριση. Είχε πει, πριν ακόμα εγώ μάθω για το αυτοκίνητο, πού βρίσκεται το αυτοκίνητο του Μάριου. Κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς, τα ήξερε αυτός πριν ακόμα μου με πάρουν τηλέφωνο και μου τα πουν».

Δημοσιογράφος: Ο Μάριος ήταν στο εξοχικό τότε, και τον είχε πάρει τηλέφωνο να τον πείσει να επιστρέψει;

«Ναι. Ήτανε μαζί. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί, πρώτη φορά το λέω. Αυτό είχε γίνει και τρία χρόνια πριν. Είμαστε στο εξοχικό, και τον πήρανε παρέα με τον πατέρα του τηλέφωνο να έρθει στην Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή εμένα με είχε πιάσει πανικός. Λέω, πού θα πας; Ήτανε μικρό το παιδί τότε, ήταν 22-23 χρονών. Τον έπεισα και δεν έφυγε. Τον μεθοδεύσανε όμως, και εφτά χρόνια πριν είχε γίνει αυτό. Δυστυχώς ήταν φίδια κολοβά, τα οποία δεν είχα πάρει εγώ είδηση».

Δημοσιογράφος: Αυτός ο άνθρωπος τώρα γιατί δεν έρχεται να σας αντικρίσει στο δικαστήριο; Δειλιάζει;

«Σιγά, τι… πώς να ‘χει το θάρρος; Δεν έχουν τσίπα! Δεν έχουν αξιοπρέπεια, οικογενειακώς. Σιγά να μη ντρέπεται. Είναι άνθρωποι χωρίς αισθήματα. Χωρίς κανένα συναίσθημα. Κοιτάνε μόνο το χρήμα. Εύχομαι και πιστεύω να υπάρξει δικαιοσύνη. Και από την επίγεια δικαιοσύνη, αλλά θα υπάρξει δικαιοσύνη από τον Θεό. Θα τιμωρηθεί αργά ή γρήγορα».

Θείος Μάριου Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά»

Ο θείος του Μάριου Παπαγεωργίου μίλησε επίσης στο Τούνελ.

Δημοσιογράφος: Μετά από δεκατέσσερα χρόνια και πολλές αναβολές, έχουμε μία δίκη και ένα πρόσωπο κλειδί το οποίο δικάζεται.

«Είναι ένα πρόσωπο που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Ξέρει πολλά. Και ίσως με την αποφυγή τους, αποφεύγουν να γίνει και η δίκη. Δεν θέλουν να παρουσιαστεί στη δίκη αυτός ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω θα κάνουν τα πάνω κάτω να μην έρθει στο δικαστήριο. Ποντάρουν στο πότε θα φύγει από τη ζωή η μάνα του Μάριου. Γι’ αυτό και από αναβολή σε αναβολή πηγαίναμε, αλλά ευτυχώς, το δικαστήριο δεν δέχτηκε να αναβληθεί πάλι η δίκη και θα την έχουμε 29 Ιουνίου», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «Ο κατηγορούμενος έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα και προσπαθούσαν να μάθουνε στο περιβάλλον της Βαρβάρας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, να μην πάμε στην αστυνομία».

Δημοσιογράφος: Φαίνεται πως ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που είχε μιλήσει με το Μάριο.

«Ναι, και μάλιστα είχε μιλήσει και αρκετή ώρα. Πέντε λεπτά. Και είχε βρει και το αυτοκίνητο τότε. Ναι, ναι, και αυτός υπέδειξε πολύ γρήγορα πού είναι το αυτοκίνητο. Να πάμε να το πάρουμε. Τον έβαζε ο πατέρας, δεν ξέρω πώς γινότανε, ήτανε μαζί. Ήταν υπόθεση, ότι είναι γνώστης του θέματος. Και συμμετείχε, πιστεύω, σε όλη την υπόθεση. Αυτό θα αποδειχθεί και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας… ότι ήταν ενημερωμένος. Και με τα τηλέφωνα, και σχετικά και με το αυτοκίνητο. Και μπορώ να σας πω, ότι εγώ ήμουν ήσυχος πριν γίνει βέβαια το γεγονός. Ότι το παιδί κάνει παρέα με δύο αστυνομικούς, ο πατέρας τους είναι στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και λέω είναι αξιόλογη οικογένεια. Ούτε καν πέρναγε καθόλου από το μυαλό μου. και ήμουν και ήσυχος. Και λέω μπράβο, έχει κάνει καλές παρέες. Πού να ‘ξερα ότι ήτανε στη φωλιά του λύκου το παιδί».

«Περιμένουμε τώρα, από το δικαστήριο να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα… μήπως βρεθεί το παιδί και να ηρεμήσει κι η μάνα του. Είναι ήρωας… πώς ακόμα ζει. Ζει με αυτή την ελπίδα ότι μπορεί να βρει το παιδί της. Αυτό την κρατάει. Και χρωστάμε πολλά στην Αγγελική Νικολούλη, από εκεί ξεκίνησε, θα ήταν έξω αυτός τώρα».

