Snapshot Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένι Γιάτσενιουκ δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να απολογηθεί στην Ελλάδα για το drone στη Λευκάδα, όχι η Ουκρανία.

Ο Γιάτσενιουκ τόνισε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Πούτιν πριν 12 χρόνια αποτελεί απειλή για όλες τις χώρες και δεν είναι μακρινός.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προσοχή στην Τουρκία ως βασικό πυλώνα ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Ο Γιάτσενιουκ υποστήριξε ότι οι σχέσεις Ευρώπης

Τουρκίας θα βελτιωθούν με την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και κάλεσε την Ευρώπη να επιδείξει τη δική της δύναμη.

Με αφορμή το επικείμενο επίσημο διάβημα από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην ουκρανική κυβέρνηση σχετικά με το drone στη Λευκάδα, ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένι Γιάτσενιουκ υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι εκείνη που πρέπει να απολογηθεί στην Ελλάδα και όχι η Ουκρανία.

«Οι Έλληνες πρέπει να λάβουν μια συγγνώμη από τη Ρωσία και τον Πούτιν», δήλωσε ο Γιατσένιουκ στο Euractiv.

Греция направит Киеву официальный протест из-за найденного у берегов острова Лефкас дрона со взрывчаткой



Об этом пишет портал Euractiv. В Афинах предупредили, что не допустят превращения Средиземного моря в театр военных действий.



Ранее Греция уже требовала от Украины убрать… pic.twitter.com/JNrGqfY8JO — СБ. Беларусь Сегодня (@sbbytoday) May 29, 2026

Ο πρώην αξιωματούχος της Ουκρανίας είπε ότι ενώ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κατανοούν την πραγματικότητα του πολέμου, ορισμένες άλλες χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να τον θεωρούν μακρινό.

«Ο Πούτιν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο πριν από 12 χρόνια, και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να αποφύγουν αυτό το είδος πολέμου. Δεν υπάρχει πλέον απόσταση· είμαστε όλοι υπό απειλή», είπε.

«Κατανοώ τις ανησυχίες των φίλων μου από τη Βαλτική [σχετικά με τη Ρωσία], αλλά περιμένω επίσης από αυτούς να κατανοήσουν τις δικές μου ανησυχίες και να στρέψουν το βλέμμα τους προς την Τουρκία», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times την περασμένη εβδομάδα.

Τέλος ο Γιατσένιουκ υποστήριξε ότι η Τουρκία παραμένει βασικός πυλώνας της αρχιτεκτονικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ και ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και της Άγκυρας θα γίνουν ευκολότερες στη διαχείριση μόλις η ΕΕ αναπτύξει μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. «Αλλά η Ευρώπη πρέπει να δείξει τη δική της δύναμη», είπε.





