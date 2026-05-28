Διάβημα Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, που αφορά στο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε θέσει το ζήτημα, ενώπιον των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στον Ουκρανό ομόλογό του, απαιτώντας εξηγήσεις.

Ο υπουργός είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να ξεχαστεί.

Δένδιας από Αγαθονήσι: Εξηγήσεις για το drone στο Ιόνιο

«Θα ήθελα επίσης να πω, για να μη θεωρηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει ξεχαστεί, πως αναμένω ακόμη, και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε να δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του drone το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο.

Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το συγκεκριμένο σκάφος είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το drone. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αναμένει, και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της, ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.

Από εκεί και πέρα βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το Λιμενικό Σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών. Το Λιμενικό με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα».

Δένδιας: Είναι ουκρανικό το drone

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ: στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό» είπε ο Νίκος Δένδιας χθες στις Βρυξέλλες.«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

