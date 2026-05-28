Πανελλήνιες 2026: Ποιοι και πώς επιλέγουν τα θέματα των εξετάσεων

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή και διατύπωση των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τα μέλη της ΚΕΕ επιλέγονται ετησίως με αυστηρά κριτήρια και διατηρούν την ανωνυμία τους για λόγους ασφάλειας και αντικειμενικότητας.

Η διαδικασία επιλογής των θεμάτων γίνεται σε απομονωμένο χώρο με αυστηρά μέτρα ασφάλειας και περιλαμβάνει συλλογική συζήτηση και αξιολόγηση των προτάσεων.

Μετά την επιλογή, οι «λύτες», έμπειροι εκπαιδευτικοί, επιλύουν τα θέματα σε περιορισμένο χρόνο για να ελέγξουν τη σαφήνεια, τη δυσκολία και τη χρονική επάρκεια.

Τα τελικά θέματα δακτυλογραφούνται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα εξεταστικά κέντρα λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων, ενώ η ΚΕΕ παραμένει σε επιφυλακή για διευκρινίσεις. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 έχει ξεκινήσει και χιλιάδες υποψήφιοι ρίχνονται από αύριο, Παρασκευή, στη «μάχη» για μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πίσω όμως από τα εξεταστικά κέντρα και τα γραπτά, λειτουργεί ένας αθέατος, κρατικός μηχανισμός ύψιστης ασφαλείας. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που κρίνουν το μέλλον των υποψηφίων και κάτω από ποιες συνθήκες «γεννιούνται» τα θέματα;

Ο «εγκέφαλος» των εξετάσεων: Τι είναι η ΚΕΕ

Στην καρδιά της διαδικασίας βρίσκεται η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ). Πρόκειται για το νευραλγικό όργανο που έχει την αποκλειστική και τελική ευθύνη για την επιλογή, τη διατύπωση και την εγκυρότητα των θεμάτων σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα ονόματα των μελών της παραμένουν απόρρητα, ενώ λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η μυστικότητα της διαδικασίας.

Τα μέλη της επιτροπής δεν έχουν μόνιμη θητεία και κάθε χρόνο υπάρχει ανανέωση στη σύνθεσή της, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μεροληψίας. Η επιλογή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, βασίζεται αποκλειστικά σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.

Για να αποτραπούν πιθανές διαρροές, απαγορεύεται στα μέλη να αποκαλύψουν τη συμμετοχή τους, ακόμα και στα κοντινά τους πρόσωπα. Μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η ταυτότητά τους διατηρείται μυστική.

Το υπουργείο Παιδείας καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΚΕΕ.

Συγκεκριμένα, απαιτείται:

Να κατέχουν τον βαθμό Α’ στην εκπαιδευτική ιεραρχία.

Να έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Να μην έχουν συγγενική σχέση έως και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή ή να είναι σύζυγοι υποψηφίων.

Να μην ασχολούνται με την προετοιμασία υποψηφίων εκτός σχολικού πλαισίου.

Να μην είναι συγγραφείς εξωσχολικών βοηθημάτων που αφορούν το εξεταζόμενο μάθημα.

Να μην διαχειρίζονται ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα Πανελλαδικών.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία ελέγχεται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, προτείνονται στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει τον τελικό λόγο για τη συγκρότηση της Επιτροπής.

Πώς επιλέγονται τα θέματα

Η διαδικασία επιλογής των θεμάτων γίνεται το προηγούμενο βράδυ από κάθε εξέταση. Τα μέλη της ΚΕΕ απομονώνονται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας.

Ο χώρος διαθέτει:

Τοίχους με φύλλα μολύβδου για ηλεκτρονική απομόνωση.

Μπλοκάρισμα κινητών τηλεφώνων.

Μεταλλικά ελάσματα στα παράθυρα για αποτροπή διαρροών.

Τροφοδοσία με νερό, καφέ και σνακ για τις μακρές ώρες εργασίας.

Η διαδικασία επιλογής των θεμάτων είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Κάθε μέλος προτείνει θέματα, τα οποία υπόκεινται σε διαδοχικές αξιολογήσεις. Η τελική επιλογή δεν γίνεται μεμονωμένα από ένα άτομο, αλλά μέσα από συλλογικές συζητήσεις και αναθεωρήσεις.

Πώς «κλειδώνουν» τα θέματα: Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η επιλογή δεν είναι απόφαση ενός ατόμου, αλλά προϊόν συλλογικής και εξαντλητικής διαβούλευσης που κρατάει όλη τη νύχτα.

Στάδιο Διαδικασία 1. Κατάθεση Προτάσεων Κάθε μέλος της επιτροπής (θεματοδότης) προτείνει συγκεκριμένα θέματα και ασκήσεις βασισμένα αποκλειστικά στην εξεταστέα ύλη και τα σχολικά εγχειρίδια. 2. Συζήτηση & Διόρθωση Τα θέματα εξετάζονται εξονυχιστικά από κοινού. Ελέγχεται αν είναι σαφή, επιστημονικά ορθά, χωρίς «γκρίζες ζώνες» και αν έχουν την απαραίτητη διαβάθμιση δυσκολίας. 3. Οι «Λύτες» πιάνουν δουλειά Όταν η ΚΕΕ καταλήξει σε ένα προσχέδιο, αυτό δίνεται στους λεγόμενους «λύτες». Πρόκειται για έμπειρους καθηγητές που βρίσκονται σε διπλανά δωμάτια (επίσης απομονωμένοι). 4. Δοκιμασία Χρόνου Οι λύτες προσπαθούν να λύσουν τα θέματα μέσα σε 2 ώρες (αντί για τις 3 που έχουν οι μαθητές). Στη συνέχεια, κάνουν παρατηρήσεις: «Είναι πολλά;», «Είναι ασαφές το ερώτημα Γ;», «Υπάρχει επιστημονικό λάθος;». 5. Οριστικό Κλείδωμα Η ΚΕΕ λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις, κάνει τις τελικές διορθώσεις και δακτυλογραφεί τα θέματα.

Γιατί λύνονται πρώτα τα θέματα

Αφού επιλεγούν τα θέματα, παραδίδονται στους «λύτες», μια ομάδα εκπαιδευτικών που τα επιλύουν σε διάστημα δύο ωρών (λιγότερο από τον χρόνο που έχουν οι μαθητές).

Ο ρόλος τους είναι να αξιολογήσουν:

Τη σαφήνεια και την ορθότητα των θεμάτων.

Τη χρονική επάρκεια για την ολοκλήρωσή τους.

Το επίπεδο δυσκολίας τους.

Αν εντοπιστούν προβλήματα, ενημερώνεται η ΚΕΕ για τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Η τελική μορφή των θεμάτων δακτυλογραφείται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα εξεταστικά κέντρα της χώρας λίγο μετά τις 8:00 π.μ. Την ώρα που οι μαθητές ξεκινούν να γράφουν, τα μέλη της ΚΕΕ παραμένουν στο Υπουργείο για πιθανές διευκρινίσεις.

