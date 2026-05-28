Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

Στον Άρειο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού

Ένα άτυπο επιτελείο έξι προσώπων φαίνεται να πλαισιώνει τον στενό πυρήνα του νέου πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Πρόκειται για πρόσωπα με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο, και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του STAR, έχουν αναλάβει κρίσιμους ρόλους για την οργάνωση και τη λειτουργία του κόμματος.

Ο Ηλίας Μιχαλάς, επικοινωνιολόγος με εξειδίκευση στο πολιτικό μάρκετινγκ και τις νέες τεχνολογίες, φέρεται να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και της παρουσίας του σχήματος στα ψηφιακά μέσα.

Η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού και στενή της συνεργάτιδα, εμφανίζεται να έχει αναλάβει το νομικό αλλά και σημαντικό μέρος του οργανωτικού σχεδιασμού, λειτουργώντας ουσιαστικά ως βασικός συντονιστικός κρίκος.

Ο Φάνης Τσουλουχάς, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, συμμετέχει στην επεξεργασία οικονομικών θέσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του προγραμματικού λόγου.

Ο Αθανάσιος Τσουγανάτος, απόστρατος υποστράτηγος, φέρεται να παρέχει συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης είναι τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή και έμπειρος διπλωμάτης, φέρεται να συμβάλλει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.

Επιγραμματικά:

Ηλίας Μιχαλάς , επικοινωνιολόγος, γνωρίζει από πολιτικό μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες.

, επικοινωνιολόγος, γνωρίζει από πολιτικό μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες. Μαρία Γρατσία , είναι η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού και δεξί της χέρι. Έχει αναλάβει το νομικό και το οργανωτικό κομμάτι στο κόμμα.

, είναι η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού και δεξί της χέρι. Έχει αναλάβει το νομικό και το οργανωτικό κομμάτι στο κόμμα. Φάνης Τσουλουχάς , καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια

, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Αθανάσιος Τσουγανάτος , υποστράτηγος, συμβουλεύει για τα εθνικά θέματα.

, υποστράτηγος, συμβουλεύει για τα εθνικά θέματα. Βασίλης Κοκοτσάκης , τεχνικός σύμβουλος συγγενών του δυστυχήματος στα Τέμπξ

, τεχνικός σύμβουλος συγγενών του δυστυχήματος στα Τέμπξ Θανάσης Αυγερινός , δημοσιογράφος, επικεφαλής για τα ΜΜΕ

, δημοσιογράφος, επικεφαλής για τα ΜΜΕ Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή και ειδικός σε θέματα διπλωματίας.

