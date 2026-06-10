2η ΕΜΑΚ: Η Ελίτ της Διάσωσης σε «Αποστολή Επιβίωσης»

Όταν η ελίτ της αντιμετώπισης καταστροφών σβήνει κάδους, κατεβάζει γάτες και τρέχει σε αστικά συμβάντα, ποιος θα είναι έτοιμος για τον επόμενο σεισμό; Την επόμενη πλημμύρα;

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο εξειδικευμένα επιχειρησιακά εργαλεία της Πολιτικής Προστασίας: τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Πρόκειται για τις μονάδες που επεμβαίνουν όταν όλα τα άλλα μέσα έχουν εξαντληθεί. Όταν άνθρωποι εγκλωβίζονται στα ερείπια ενός σεισμού. Όταν πλημμύρες, χημικά ατυχήματα ή μεγάλες καταστροφές απαιτούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Κι όμως, στη Θεσσαλονίκη, η 2η ΕΜΑΚ εκτελεί καθήκοντα που ελάχιστη σχέση έχουν με την αποστολή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb επεμβαίνει καθημερινά σε δεκάδες συμβατικά πυροσβεστικά περιστατικά. Πυρκαγιές κατοικιών, απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες, κατασβέσεις κάδων, παροχές βοηθείας, Αστικά συμβάντα κάθε μορφής. Τα στοιχεία που έχουμε στη κατοχή μας είναι αποκαλυπτικά :

Μόνο το 2025 η 2η ΕΜΑΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει:

257 παροχές βοηθείας

579 αστικές πυρκαγιές

155 αγροτοδασικές πυρκαγιές

75 ειδικά συμβάντα ορεινής διάσωσης

9 ειδικά συμβάντα υποβρύχιας διάσωσης

7 επιχειρήσεις της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

Δηλαδή το ίδιο προσωπικό που καλείται να εκπαιδευτεί σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, καλείται παράλληλα να καλύπτει και ένα τεράστιο εύρος καθημερινών συμβάντων.

Εικόνες που δύσκολα συνάδουν με μια μονάδα που δημιουργήθηκε για να αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το παράδοξο, σύμφωνα με τα στελέχη της 2ης ΕΜΑΚ , είναι ότι οι υπόλοιπες επτά ΕΜΑΚ της χώρας παραμένουν προσηλωμένες αποκλειστικά στο εξειδικευμένο αντικείμενό τους.

Την ίδια ώρα που το επιχειρησιακό φορτίο αυξάνεται η δύναμη μειώνεται :

Το 2023 η 2η ΕΜΑΚ κατέγραψε 745 συμβάντα με 72 άτομα προσωπικό.

Το 2024 τα συμβάντα εκτοξεύθηκαν στα 1.034, με την ίδια περίπου δύναμη.

Το 2025 καταγράφηκαν 991 περιστατικά, ενώ το προσωπικό μειώθηκε στα 67 άτομα.

Το 2026, μέχρι τις 20 Μαΐου, είχαν ήδη σημειωθεί 337 συμβάντα, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι με μόλις 60 άτομα.

Όπως δηλώνει στο Newsbomb στέλεχος της ΕΜΑΚ : Κάθε μέρα που ένα εξειδικευμένο μέλος μας βρίσκεται σε μια πυρκαγιά κάδου ή σε ένα τυπικό αστικό συμβάν είναι μία ημέρα λιγότερη για την εκπαίδευση που απαιτεί το αντικείμενο της διάσωσης... "

Η συζήτηση για την" αποστολή επιβίωσης " της 2 ΕΜΑΚ επανήλθε δυναμικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό στελέχους της ομάδας κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται το περιστατικό δεν αποτελεί μια απλή ατυχία, αλλά αναδεικνύει τη συνολική πίεση που υφίσταται η μονάδα από τη χρόνια υποστελέχωση και τη διαρκή επιβάρυνση με καθήκοντα πέρα από τον πυρήνα της αποστολής της.

Το ερώτημα είναι απλό και αφορά κυρίως τα υψηλόβαθμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος :

Θέλουμε την πλέον εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης της Βόρειας Ελλάδας να προετοιμάζεται για τον επόμενο μεγάλο σεισμό, την επόμενη πλημμύρα και την επόμενη διεθνή αποστολή;

Ή να συνεχίσει να καλύπτει κενά ενός συστήματος που εδώ και χρόνια στηρίζεται στις πλάτες των ίδιων ανθρώπων;

Γιατί όταν έρθει η μεγάλη καταστροφή, η χώρα δεν θα χρειάζεται απλώς πυροσβέστες.

Θα χρειάζεται την ΕΜΑΚ στην καλύτερη δυνατή εκδοχή της.