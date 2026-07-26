Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

Snapshot Η ΑΑΔΕ αναβάλλει την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) για το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2026, με αρχική προτεραιότητα τα αγροτικά ακίνητα.

Το ΜΙΔΑ θα διασυνδεθεί με τις βάσεις δεδομένων του Ε9, ΟΣΔΕ και Κτηματολογίου, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να συγκρίνουν και να διορθώνουν στοιχεία των αγροτικών ακινήτων τους.

Η διασύνδεση με γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου θα βοηθήσει στον έλεγχο και την πρόληψη απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις μέσω τεχνολογιών γεωεντοπισμού και δορυφορικής παρακολούθησης.

Το ΜΙΔΑ θα δημιουργήσει ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας στοιχεία όπως επιφάνεια, θέση, αριθμούς παροχής και ΚΑΕΚ, για εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους φορολογικών και επιδοματικών δεδομένων.

Μετά την πιλοτική φάση στα αγροτικά ακίνητα, το ΜΙΔΑ θα επεκταθεί σε όλα τα ακίνητα, δίνοντας στους φορολογούμενους 8-10 μήνες για να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους πριν την πλήρη εφαρμογή. Snapshot powered by AI

Νέο σχέδιο για τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Προβλέπει νέο χρονοδιάγραμμα με μετάθεση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας σε κάποια χρονική στιγμή εντός του τριμήνου Αυγούστου-Οκτωβρίου 2026, αντί του Ιουλίου που προβλεπόταν μέχρι πρότινος, καθώς θα σταδιακή ενεργοποίηση των επί μέρους εφαρμογών του Μητρώου με προτεραιότητα στα αγροτικά ακίνητα.

Τρεις βάσεις δεδομένων

Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση λειτουργίας του, το ΜΙΔΑ, στο οποίο θα είναι ενσωματωμένα τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων που έχουν δηλωθεί στο Ε9, δηλαδή στο «Περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ, θα διασυνδεθεί με το ΟΣΔΕ και το Κτηματολόγιο, ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία και από τις τρεις αυτές βάσεις δεδομένων. Εντός του προσεχούς τριμήνου, που προγραμματίζεται πλέον να ξεκινήσει η πρώτη φάση λειτουργίας του Μητρώου, οι ιδιοκτήτες των αγροτικών ακινήτων θα κληθούν να συγκρίνουν τα στοιχεία για τα συγκεκριμένα ακίνητα, όπως αποτυπώνονται στις τρεις αυτές επιμέρους βάσεις δεδομένων, και όπου διαπιστώνουν σημαντικές αποκλίσεις και διαφορές θα απαιτηθεί να φέρουν σε συμφωνία τα δεδομένα, δηλαδή να τα ευθυγραμμίσουν με τις απαραίτητες διορθώσεις. Εφόσον εντοπιστούν τεράστιες ανακρίβειες στα δηλωθέντα στοιχεία, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη βάση δεδομένων, κάποιοι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.

Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο περιλαμβάνονται και γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή απεικονίσεις από δορυφορικούς χάρτες που παρέχουν τη δυνατότητα γεωεντοπισμού των δηλωθέντων ακινήτων. Ως εκ τούτου, κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΜΙΔΑ, η διασύνδεση με τα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δεδομένων του Κτηματολογίου για τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων της νομιμότητας των δηλωθεισών στις υπηρεσίες του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, και μέσω τεχνολογιών γεωεντοπισμού και δορυφορικής παρακολούθησης, και με στόχο την πρόληψη και την αποτροπήφαινομένων απάτης και μη νόμιμης καταβολής αγροτικών ενισχύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι, εν τέλει, να αποκαλυφθεί το μέγεθος των λαθών, των παραλείψεων και των ανακριβειών στις δηλώσεις των αγροτικών εκτάσεων και να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα για την ιδιοκτησία και τη χρήση των αγροτεμαχίων, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους και να περιοριστούν οριστικά τα φαινόμενα καταχρήσεων.

Με το νέο αυτό σχέδιο και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα σταδιακής ενεργοποίησης των δυνατοτήτων του ΜΙΔΑ, ο πρώτος στόχος, η προτεραιότητα, της ΑΑΔΕ είναι οι πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου να πραγματοποιηθούν κατόπιν ελέγχων και διασταυρώσεων μέσω του νέου αυτού Μητρώου.

Ψηφιακός φάκελος

Το ΜΙΔΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς στη φάση της πλήρους λειτουργίας του, η οποία πλέον τοποθετείται στα μέσα του 2027, θα έχει δημιουργήσει έναν ατομικό ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα. Στο Μητρώο αυτό, για κάθε ακίνητο, θα αποτυπώνονται στοιχεία όπως το είδος, η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, αν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ο αριθμός παροχής ρεύματος και ο αριθμός παροχής ύδρευσης.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από ενοίκια, αλλά και περιπτώσεων ακινήτων με μη δηλωμένα τα πραγματικά τετραγωνικά ή με ανακρίβειες και παραλείψεις σε άλλα στοιχεία, που οδηγούν σε χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως ο ΕΝΦΙΑ, ή σε παράνομες εισπράξεις επιδομάτων που χορηγούνται με βάση περιουσιακά κριτήρια ή σε παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Από τη στιγμή που θα λειτουργήσει το ΜΙΔΑ για όλα τα ακίνητα της χώρας, κάθε ιδιοκτήτης θα καλείται να αντιστοιχίσει τον ΑΤΑΚ του κάθε ακινήτου που έχει δηλώσει στο Ε9 της ΑΑΔΕ με τον αντίστοιχο Κωδικό του Κτηματολογίου, τον ΚΑΕΚ. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι θα καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία κάθε ακινήτου που ανήκει στην περιουσία τους, όπως αυτά θα αποτυπώνονται στο Ε9, στο Κτηματολόγιο και σε άλλα αρχεία του Δημοσίου που θα είναι πλέον ενσωματωμένα στο ΜΙΔΑ. Όσοι μετά τις συγκρίσεις των στοιχείων στα επιμέρους αρχεία διαπιστώνουν διαφορές, λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να προχωρούν στις αναγκαίες διορθώσεις, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διασταυρώσεις και στις συναλλαγές που θα βασίζονται στα δεδομένα του νέου ενιαίου Μητρώου.

Είναι γεγονός ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα συνοδεύεται από σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς για τη βελτίωση της λειτουργίας του, ώστε η διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης των στοιχείων να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή για τους χρήστες και να αποφεύγονται χρονοβόρες διορθωτικές παρεμβάσεις λόγω τεχνικών αστοχιών ή ελλιπών στοιχείων.

Μετά την πρώτη φάση εφαρμογής στα αγροτικά ακίνητα, το ΜΙΔΑ θα επεκτείνει τη λειτουργία του στο σύνολο των ακινήτων που κατέχουν οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη στιγμή που η λειτουργία του ΜΙΔΑ θα επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων θα δοθεί χρονικό περιθώριο περίπου 8 έως 10 μηνών, προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

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