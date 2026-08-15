Νέα Υόρκη: Μαινόμενος άνδρας επιτέθηκε σε συναγωγή κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ

Ένταση και βία στη Central Synagogue του Μανχάταν, όπου ένας 46χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε πιστή και σε άνδρα της ασφάλειας, ενώ η υπόθεση ερευνάται ως πιθανό έγκλημα μίσους.

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Νέα Υόρκη: Μαινόμενος άνδρας επιτέθηκε σε συναγωγή κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ
ΚΟΣΜΟΣ
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στη Central Synagogue, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν άνδρας διέκοψε τη λειτουργία του Σαμπάτ και φέρεται να επιτέθηκε σε πιστούς και προσωπικό ασφαλείας.

Ο 46χρονος Λάρι Μόντες, κάτοικος Μπρονξ, συνελήφθη από αστυνομικό του NYPD που βρισκόταν στον χώρο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας άρχισε να προκαλεί αναστάτωση στο εσωτερικό της συναγωγής, στη λεωφόρο Lexington και στην East 55th Street, περίπου στις 18:00 τοπική ώρα.

Κατά την απομάκρυνσή του από την ασφάλεια, φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο μία 63χρονη γυναίκα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Οι αρχές αναφέρουν ακόμη ότι ο συλληφθείς φέρεται να έφτυσε και να χτύπησε με το κεφάλι μέλος της ασφάλειας, ενώ προκάλεσε φθορές σε αντικείμενα της συναγωγής.

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Βίντεο από τη λειτουργία, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τη στιγμή της έντασης στο εσωτερικό του χώρου λατρείας. Στο υλικό φαίνεται άνδρας να φωνάζει, προτού απομακρυνθεί από άνδρες της ασφάλειας.

Σε βάρος του 46χρονου απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για επίθεση ως έγκλημα μίσους και μία κατηγορία για πρόκληση φθοράς ως έγκλημα μίσους. Την υπόθεση διερευνά η αρμόδια υπηρεσία του NYPD για εγκλήματα μίσους.

Η αστυνομική επίτροπος της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον ραβίνο της Central Synagogue και ότι οι τραυματίες εξετάστηκαν επιτόπου χωρίς να προκύψει σοβαρός τραυματισμός. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας γύρω από τη συναγωγή.

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«Ένας τόπος λατρείας δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε τόπο εγκλήματος», ανέφερε η Τις.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, καταδίκασε την επίθεση, σημειώνοντας ότι κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά του καθήκοντα, χωρίς φόβο βίας.

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