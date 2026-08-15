Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

Snapshot Τον Δεκαπενταύγουστο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, με αραιότερα δρομολόγια.

Την Παρασκευή 14 και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα ισχύσει έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο καθημερινό πρόγραμμα.

Τις ημέρες 15 και 16 Αυγούστου θα εφαρμόζεται πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

Οι γραμμές που λειτουργούν 24 ώρες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο το Σάββατο 15 Αυγούστου, όπως κάθε Σάββατο. Snapshot powered by AI

Με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά.

Ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι κατά την διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου τα ΜΜΜ θα λειτουργήσουν ως εξής:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Παρασκευή 14 & Δευτέρα 17 Αυγούστου: Εφαρμόζεται Έκτακτο Πρόγραμμα (βασισμένο στο πρόγραμμα Καθημερινής).

Σάββατο 15 Αυγούστου: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι γραμμές οι οποίες λειτουργούν καθ' όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο

Κυριακή 16 Αυγούστου: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων, για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού, της επίσης εφαρμογής oasa telematics καθώς και του πληροφοριακού μας κέντρου 11185.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις γραμμές 1,2 και 3 του Μετρό καθώς και στο Τραμ, κατά το χρονικό διάστημα του Δεκαπενταύγουστου 2026, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.stasy.gr/

Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ θα λειτουργήσουν καθ' όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο.

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