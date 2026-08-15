Κολομβία: Έξι εργαζόμενοι ορυχείου νεκροί μετά από έκρηξη

Snapshot Έξι εργαζόμενοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη στο ορυχείο El Porvenir στην Κολομβία λόγω συγκέντρωσης μεθανίου και ανεπαρκούς αερισμού.

Ένας από τους επτά εργαζόμενους κατάφερε να βγει μόνος του από το ορυχείο μετά την έκρηξη.

Στην περιοχή λειτουργούν πολλά ανθρακωρυχεία, πολλά από τα οποία είναι παράνομα ή με ληγμένες άδειες.

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου είναι συχνές εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού στις στοές.

Το συγκεκριμένο ορυχείο βρισκόταν υπό έρευνα και είχε εντολή αναστολής εργασιών από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σε στοά ανθρακωρυχείου στην Κολομβία προκάλεσε τον θάνατο έξι εργαζομένων, την ώρα που η χώρα μετρά ακόμα τις πληγές της από το μεγάλο σεισμό.

Η έκρηξη προκλήθηκε από συγκέντρωση μεθανίου στο ορυχείο El Porvenir, στην Κουκουνουβά, όπου βρίσκονταν επτά εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι έξι εντοπίστηκαν νεκροί κατά την επιχείρηση διάσωσης.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο ένας επιζών κατάφερε να βγει μόνος του από το ορυχείο που είχε εγκλωβιστεί.

Στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μπογοτά, λειτουργούν εκατοντάδες μικρές μονάδες, ενίοτε παράνομα, ή με ληγμένες άδειες.

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές σε αυτές, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού.

Για το συγκεκριμένο ορυχείο διενεργείτο ήδη έρευνα από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων (Agencia Nacional de Minería, ANM), η οποία είχε δώσει εντολή να ανασταλούν οι εργασίες εκεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

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