Wall Street: Πτώση στους βασικούς δείκτες με ρεκόρ εβδομαδιαίας ανόδου για τον S&P 500

Snapshot Ο S&P 500 σημείωσε ρεκόρ εβδομάδας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 7.800 μονάδες την Πέμπτη.

Στο κλείσιμο της εβδομάδας, οι βασικοί δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 κατέγραψαν πτώση.

Ο S&P 500 κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 0,4%, ενώ ο Nasdaq αυξήθηκε κατά 0,1% και ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,6%.

Πάνω από το 90% των εταιρειών του S&P 500 ανέφεραν κέρδη του δεύτερου τριμήνου με αύξηση περίπου 50% σε σχέση με πέρυσι.

Η αγορά αναμένει τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ, που επηρεάζουν τις τρέχουσες τάσεις. Snapshot powered by AI

Απώλειες κατέγραψε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο κλείσιμο της εβδομάδας, εν αναμονή των στοιχείων λιανικώς πωλήσεων στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 107,58 μονάδων (-0,20%), στις 53.732,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 73,86 μονάδων (-0,28%), στις 26.729,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,23 μονάδων (-0,17%), στις 7.785,76 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,4%. Ο Nasdaq κατέγραψε επίσης την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του, κλείνοντας την εβδομάδα με άνοδο 0,1%. Ο Dow έκλεισε με πτώση 0,6% σε εβδομαδιαία βάση.

Αυτή ήταν μια εβδομάδα ρεκόρ για τον S&P 500, με τον δείκτη να ξεπερνά την Πέμπτη τις 7.800 μονάδες για πρώτη φορά, αφού έφτασε σε ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό των 7.816,70 μονάδων. Ο δείκτης αναφοράς έκλεισε επίσης σε ιστορικό υψηλό την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών.

Πάνω από το 90% των εταιρειών του S&P 500 έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, και η αύξηση των κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κυμαίνεται γύρω στο 50%, σύμφωνα με την FactSet.

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