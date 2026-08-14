Ιταλία: Ανακτήθηκαν κλεμμένοι πίνακες του Ρενουάρ, του Σεζάν και του Ματίς, αξίας 10 εκ. ευρώ

Snapshot Ανακτήθηκαν τρεις κλεμμένοι πίνακες αξίας 10 εκατ. ευρώ από ιδιωτικό μουσείο κοντά στην Πάρμα της Ιταλίας.

Οι πίνακες είναι το «Ψάρι» του Ρενουάρ, η «Νεκρή φύση με κεράσια» του Σεζάν και η «Οδαλίσκη στη βεράντα» του Ματίς.

Η ληστεία συνέβη τη νύχτα 22-23 Μαρτίου, με τους κλέφτες να δρουν σε λιγότερο από τρία λεπτά και να διαφεύγουν μέσω των κήπων.

Η αξία των έργων αποτιμήθηκε στα 6 εκατ. ευρώ για τον Σεζάν, 3 εκατ. ευρώ για τον Ρενουάρ και 20.000 ευρώ για τον Ματίς.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η ληστεία εντάσσεται σε σειρά μεγάλων κλοπών σε ευρωπαϊκά μουσεία. Snapshot powered by AI

Τρεις πίνακες, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, που είχαν κλαπεί νωρίτερα φέτος από ιδιωτικό μουσείο κοντά στην Πάρμα της Ιταλίας, ανέκτησαν οι αρχές.

Πρόκειται για έργα των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματί και σύμφωνα με την ομάδα ανάκτησης έργων τέχνης των Καραμπινιέρι οι πίνακες ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών που διέταξαν οι εισαγγελείς, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι τρεις πίνακες που ανακτήθηκαν είναι το «Ψάρι» του Ρενουάρ, η «Νεκρή φύση με κεράσια» του Σεζάν και η «Οδαλίσκη στη βεράντα» του Ματίς.

Οι αρχές είπαν ότι ο Σεζάν αποτιμήθηκε στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ο Ρενουάρ στα 3 εκατομμύρια ευρώ και ο Ματίς στις 20.000 ευρώ.

Η ληστεία στο Ίδρυμα Magnani Rocca, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πάρμα, έλαβε χώρα τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου, με τους κλέφτες να ανοίγουν την πόρτα της εισόδου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι κλέφτες πήραν τους πίνακες σε λιγότερο από τρία λεπτά και διέφυγαν στους κήπους του μουσείου.

I Carabinieri hanno recuperato tre dipinti di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir e Henri Matisse, rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, vicino Parma. Le immagini diffuse dalla Polizia mostrano due ladri mascherati entrare da una finestra,… pic.twitter.com/T66pQJJfyK — The Epoch Times Italia (@EpochItalia) August 14, 2026

Το ίδρυμα, που άνοιξε τις πύλες του, το 1977, φιλοξενεί τη συλλογή του ιστορικού τέχνης Luigi Magnani και περιλαμβάνει επίσης έργα των Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya και Monet.

Το έγκλημα ακολούθησε μια σειρά από ληστείες υψηλού προφίλ σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής τον Οκτώβριο κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος και άλλων αντικειμένων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Λούβρο στο Παρίσι.