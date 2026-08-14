Air India: Οι πιλότοι έχασαν για 4 δευτερόλεπτα τον έλεγχο του Α320 και το αεροπλάνο έκανε «βουτιά»

Snapshot Η Airbus ζήτησε πληροφορίες για τη συντήρηση των υδραυλικών συστημάτων του αεροσκάφους AI2379 της Air India μετά από το περιστατικό.

Το αεροσκάφος υπέστη διαδοχικές απώλειες πίεσης και στα τρία υδραυλικά συστήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι πιλότοι έχασαν για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα τον έλεγχο στα πηδάλια ανόδου-καθόδου και στα πτερύγια κλίσης.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, το αεροσκάφος ανέλαβε ανοδική πορεία χωρίς άμεση απόκριση στις εντολές του συγκυβερνήτη.

Το περιστατικό προκάλεσε τραυματισμούς σε 24 επιβάτες. Snapshot powered by AI

Δύο σχεδόν εβδομάδες μετά την εφιαλτική πτήση AI2379 της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, κατά την οποία τραυματίστηκαν 24 επιβάτες, η Airbus ζήτησε στοιχεία σχετικά με τη συντήρηση των υδραυλικών συστημάτων του αεροσκάφους. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος παρουσίασε διαδοχικές απώλειες πίεσης και στα τρία υδραυλικά του συστήματα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα οι πιλότοι δεν είχαν αποτελεσματικό έλεγχο στα πηδάλια ανόδου-καθόδου (elevators) και στα πτερύγια κλίσης (ailerons), τα οποία είναι υπεύθυνα αντίστοιχα για την κίνηση του αεροσκάφους προς τα πάνω ή προς τα κάτω και για την κλίση του προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Στο διάστημα αυτό, το αεροσκάφος άρχισε να παίρνει ανοδική πορεία.

Ο συγκυβερνήτης έδωσε εντολή για πλήρη κλίση προς τα κάτω, όμως, σύμφωνα με την Airbus, οι επιφάνειες ελέγχου δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως.

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